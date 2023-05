Terelu estudia demandar a Raquel Bollo tras perder los papeles en ‘Sálvame’

Terelu Campos no puede ocultar el enfado que tiene con Raquel Bollo. La colaboradora entró en 'Sálvame' fuera de control, a gritos, en una de sus últimas emisiones señalando a Mediaset, al programa y a todo el que se acordó por permitir que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, pusiera en duda sus palabras y a sus hermanos. En ese momento estaba la hija de María Teresa Campos al frente del programa y acudió junto a Belén Esteban para ver qué sucedía. Se sintió atacada directamente por las palabras que allí se dijeron y esperaba, al menos, unas disculpas que no han llegado. Es entonces cuando confiesa en 'Sálvame' que ya ha puesto en manos de los abogados lo sucedido.

"Estoy consultando porque se escucharon cosas que por horarios no repito sobre mi persona. No puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación de ese tamaño. Hay que mirarlo, me da pena", aseguró ante sus compañeros de plató. Aunque la presentadora comprende que los nervios generaron esa situación, no entiende que haya dejado el tema tal cual. "Uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas en las que…y sobre todo pedir disculpas entre compañeros. Lo que sea. Ya ni siquiera pido públicamente, que debería hacerlo. Me vale un mensaje de que estaba nerviosa, que no me manifesté así…", asume.

En ese momento entiende que Raquel Bollo sembró dudas sobre su persona que no está dispuesta a pasar. "No trato a mujeres de una clase y otra clase. No forma parte ni de la educación que he recibido, ni de mis principios en la vida. Hay cosas que son incuestionables con y sin sentencias, con ellas todavía más jurídicamente. "Se me pueden acusar de muchas cosas pero que no sea comprometida, que es lo que he mamado en mi vida, que no haya respetado y apoyado la causa de Raquel que he hecho siempre en mi vida", puntualiza respecto a su posición siempre a su lado. Nunca ha tenido mala relación con ella y ni una duda sobre su relato de lo que pasó al lado de Chiquetete.

Terelu: "No necesito a Raquel Bollo para darme ningún protagonismo"

Belén Esteban escuchó la decepción y enfado que mostraba Terelu Campos con Raquel Bollo y quiso exponer su parecer. Amiga de la colaboradora, sabe que en ese momento hablaban por ella los nervios y que no iba hacia ella lo que allí se dijo. La de Paracuellos del Jarama no entendía, por ello, "el protagonismo" que ahora su compañera se está dando a su parecer. Ante esto, la hermana de Carmen Borrego fue tajante y despejó todo tipo de dudas sobre ella: "No necesito a Raquel Bollo para darme ningún protagonismo y menos en una cosa tan espantosa".

Solo queda esperar ahora a ver si finalmente la diseñadora se pone en contacto con ella para solucionar las cosas u optan por dejar que sea la Justicia la que se posicione. "Sinvergüenzas, que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. Esto querías, espectáculo", gritó la actual colaboradora de 'Supervivientes' sobresaltando a todos en 'Sálvame'. A la llegada de la presentadora dejó claro lo poco defendida que se sentía y los continuos ataques que le dedicaban: "Habláis de menores...sois sinvergüenzas todos. Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente".