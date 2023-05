Terelu desvela el delicado estado de salud de María Teresa Campos

“Ya no puede decidir por ella sola”. Mientras exige respeto a los fotógrafos y medios para que se salvaguarde la imagen de María Teresa Campos, Terelu se dedica a relatarnos que “ya no es la que era”, que “ya no puede decidir por ella sola”. Detalles del estado de salud de la veterana periodista que se desconocían y que de haberse sabido nadie hubiera publicado.

“La situación de mi madre no es para tratarla públicamente y merece respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y las condiciones en las que está” decía la propia Terelu hace un par de meses en ‘Sálvame’ cuando se le preguntó por ella y su ausencia en el funeral de su amiga Laura Valenzuela.

Y mientras ella desvela este lunes su situación y pide que no se publique ninguna foto de Teresa Campos para preservar su imagen, su hermana, Carmen Borrego, publicaba en Instagram una fotografía actual de su madre. En ella se ve a la gran Teresa Campos sentada con sus típicos brazos cruzados y una bonita sonrisa. Se la veía muy bien. Suponemos que por eso la publicó su otra hija.

Aun así, “mi madre tiene derecho a su privacidad y a que se la respete. Respeto que se le falta cada vez que se publica una foto actual de ella”, ha escrito Terelu en su blog de ‘Lecturas’.

Terelu ha vuelto a poner a su madre de actualidad desvelando cuál es su situación. Desconocíamos cómo se encontraba, pero ella nos ha descubierto que, a pesar de verla físicamente muy bien, “ya no puede decidir por ella misma”. Este artículo suyo ha hecho que numerosos medios se hagan eco de ello y se vuelva a hablar de ella. ¿Merece la pena?