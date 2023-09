Terelu, sobre el "demoledor" final de su madre: "Me dijo 'No puedo más"

Apenas unas horas después de debutar en 'La Plaza', el nuevo programa de Jordi González en La 1, Terelu ha visitado otro plató: el de 'Mañaneros', también en la cadena estatal. Allí ha recordado nuevamente cómo vivió los últimos días de su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre. La etapa final de la presentadora, marcada por la enfermedad, no fue fácil. Esta perdió el apetito, hasta el punto de comer cada vez menos. La colaboradora ha revelado que su progenitora le costaba ingerir alimentos, "pero con la enfermedad lo dejó por completo". Ya en los meses precios a su muerte la situación se agravó: "En enero pensamos que se iba a morir de inanición". Cansada, la veterana periodista llegó a decirle que se veía al límite. Estaba exhausta.

María Teresa Campos nunca ocultó que uno de sus mayores miedos era a la propia muerte. La idea de desaparecer era algo que le aterraba. Así lo ha recordado Terelu. Estando enferma, su madre le dijo: "No puedo más". Cuando aquello sucedió, unas dos semanas antes de apagarse, "se estaba quedando dormida apoyada en mí y en varias ocasiones me dijo ‘no puedo más’. Y a mí me sobrecogió, porque sé que le tenía mucho miedo a la muerte".

"Sé que no podía más. Su mente no paraba", recuerda Terelu

Emocionada, Terelu ha explicado que supo ver que el final de María Teresa era inminente. La "mente lúcida" de antaño dio paso a una mente deteriorada por completo: "La enfermedad la consumió. Mi madre, al final, era una persona muy pequeñita, muy consumida... Se le paró la vida". En su charla con Jaime Cantizano, la malagueña añadía: "Sé que no podía más. Su mente no paraba. Ella se levantaba sufriendo y se acostaba sufriendo. Ha sido demoledor. Y he visto a mi madre con un cáncer, con un ictus, pero esto ha sido….".

Terelu lamenta que la enfermedad haya mermado las capacidades de su madre: "Su cerebro no le ha permitido disfrutar de su vejez". Ella, al igual que su hermana, Carmen Borrego lo han pasado muy mal. "He llorado mucho más aquí que en mi casa, he tenido el corazón congelado. Nosotros hemos vivido en constante duelo desde hace varios meses".

En medio de este duelo tan doloroso, a Terelu le queda el consuelo de afrontar sus nuevos proyectos profesionales en TVE. Tanto su participación en 'La Plaza' como en 'Mañaneros' suponen retos que le brindan oportunidades de desarrollo que la llenan de ilusión. Uno de ellos, en las mañanas de La1, es 'Apueste por una', una sección 'recuperada' de los años de gloria de María Teresa Campos junto a Patricia Ballesteros.