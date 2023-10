El motivo por el que Terelu y Carmen Borrego han vaciado tan rápido la casa de María Teresa Campos

La muerte de María Teresa Campos ha supuesto una ausencia irremplazable en el seno de la familia. Sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, están comenzando a retomar su día a día, asumiendo también ciertos quehaceres difíciles, entre ellos, vaciar la casa en la que vivió la veterana comunicadora. Un movimiento obligado tras la muerte de un ser querido del que te informamos en el último número de la revista SEMANA. Se trata de la residencia de alquiler en la que vivió los últimos años de su vida situada en el barrio madrileño de Aravaca que las hijas de la presentadora están desocupando rápidamente.

El motivo principal de las prisas de Terelu y Carmen Borrego en realizar este cometido es porque el propietario de la vivienda tiene una oferta de compra para la casa, tal y como publica 'El Español'. Además, se añade la intención de las hermanas Campos de concluir con el contrato lo antes posible y, por tanto, pagar la última mensualidad y entregar las llaves. María Teresa Campos se trasladó a este hogar en 2021 tras vender su mansión en una de las urbanizaciones más exclusivas del municipio madrileño de Las Rozas, al oeste de la capital.

El traslado de los enseres más personales de María Teresa Campos

El cometido de Terelu y Carmen Borrego es reubicar las pertenencias de su difunta madre, entre ellos, muebles y piezas exclusivas que poseía la eterna comunicadora. Algunos de los mismos cuentan con un elevado valor económico. Las hermanas Campos están recibiendo la ayuda de una empresa de mudanzas para realizar este arduo quehacer. Se trata de un listado importante de pertenencias algunas de las cuales están yendo a parar a una casa de subastas.

Carmen Borrego explicaba en el programa 'Así es la vida' que le había costado regresar al último hogar de su progenitora. "Yo creo que uno de los momentos más difíciles para cualquier persona que ha perdido a un ser querido es recoger los enseres. Entrar en su casa, abrir los armarios… Volver a estar ahí". También explicó que cada miembro de la familia se había llevado lo que había deseado. "Así lo hemos querido, sin ningún tipo de ruido. Las cosas que más quería mi madre están con nosotras, y tener ciertas cosas suyas en casa hace que la sintamos más cerca".

Asimismo aclaraba que la familia no podía quedarse con todos los muebles. "En estos momentos nosotras tenemos nuestras casas montadas y no podemos meter los muebles por la puerta. Pero las cosas de mi madre, sus zapatos, su ropa, las cosas de valor emocional están repartidas entre todos nosotros: sus hijas, sus nietos e incluso hermanos". Alejandra Rubio contó que ella guarda con especial cariño un traje que perteneció a su abuela y algunos libros. "Además, recibí un mensaje de mi prima diciéndome que tenía una carpeta guardada con todos mis dibujos, que todavía no los he visto, así que me va a hacer ilusión verlo".

El duro momento de Terelu y Carmen Borrego al vaciar la casa de su madre

En el último número de la revista SEMANA puedes encontrar un extenso reportaje en exclusiva del traslado de las pertenencias de la comunicadora. Te mostramos todas las fotos de cómo distintos operarios movieron algunos muebles desde la casa en la que vivía María Teresa Campos hasta un camión. Tras recoger los enseres, los trabajadores los llevaron hasta una casa de antigüedades. Las hermanas Campos han tomado la decisión de que sean subastados en un anticuario.

Muchos de los muebles de los que hablamos acompañaron a María Teresa Campos a lo largo de su vida. Fueron trasladados en su momento de su mansión de Las Rozas a su piso de alquiler. El último hogar en el que vivió. Ahora su destino es otro: van a ser subastados. La comunicadora nos dejó el pasado 5 de septiembre a los 82 años después de permanecer varios días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por una insuficiencia respiratoria.