Terelu Campos y Rocío Carrasco trabajarán juntas en TVE: nueva concursante de 'Bake off'

Presentadora, colaboradora, cocinera e, incluso, panelista. Terelu Campos acumula infinidad de proyectos profesionales en la televisión desde que iniciase su trayectoria profesional hace más de 30 años. Una trayectoria que dio un giro en junio con la cancelación de ‘Sálvame’, momento en el que dejó de presentar y anunció su vuelta a la que siempre ha sido su casa, TVE. La televisión donde comenzaba haciendo sus primeros pinitos en el programa que presentaba su madre y la misma en la que lleva colaborando desde hace algo más de dos meses. Ahora, suma un nuevo proyecto en su curriculum y en la pública: concursante de ‘Bake Off: Famosos al horno’

Terelu se pondrá a prueba en 'Bake Off: famosos al horno'

Así es como se llamará el concurso que hasta ahora se conocía como ‘Celebrity bake off’. Televisión Española ha decidido darle una vuelta al formato que se emitió con gran éxito hace dos años en la plataforma de Prime vídeo. Ahora, con esta vuelta de tuerca, el formato pasa a estar presentado por Paula Vázquez en solitario y sus grabaciones se iniciarán en las próximas semanas, por lo que la corporación ya se ha puesto las pilas para arrancar con su promoción. Se espera que llegue a las pantallas de los espectadores en el primer trimestre del 2024.

La confirmación de su nombre la ha dado el programa ‘Mañaneros’, de la misma casa. Una vez se ha anunciado, Terelu no ha dudado en repetir una de las frases que más le recordaba su abuela una y otra vez: "Buena cocinera, mala repostera". Una frase que ha tenido durante toda su vida en la cabeza y que ahora le va a costar quitarse, porque tal y como ella confirma, la tiene “muy grabada”. ¿Su especialidad? La tarta de zanahoria: “Hago una tarta de zanahoria que lo flipáis. He hecho muy pocas cosas de repostería, muy pocas, pero las que he hecho las he hecho muy bien”

Compartirá experiencia con Rocío Carrasco

El de Terelu no es el único fichaje potente que tendrá este programa. y es que la mayor de las hermanas Campos competirá con otra de sus ‘hermanas’: Rocío Carrasco. A finales de la semana pasada nos sorprendía a todos el anuncio de la hija de Rocío Jurado como concursante oficial de este programa. Y es que ya hace unos años, Shine Iberia le ofreció desembarcar en Televisión Española como concursante estrella de una de las ediciones de ‘Masterchef Celebrity’, pero lo rechazó. Ahora, con mucha ilusión y ganas, Carrasco se enfrenta a una nueva aventura en el universo televisivo que promete sorprender a la audiencia. ¿Habrá sido la presencia de Terelu lo que le ha empujado a aceptar este reto? Ya queda poco para saberlo.