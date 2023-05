Terelu Campos sobre Carmen Borrego: "Ha traspasado los límites"

Carmen Borrego confesó en 'Sálvame' hace unos días cómo se encuentra María Teresa Campos. La periodista lleva tiempo ya retirada de la televisión y todos están pendientes de ella y de su estado de salud. No es la primera vez que hablan, ya le han dedicado públicamente, de hecho, mensajes a su madre. Así lo hicieron en Semana Santa cuando no las pudo acompañar a Sevilla. "Tienes un poco de vértigo... Cuando tu madre ha sido quien es, todavía es más duro. Tengo los recuerdos de ella como madre y también como profesional. En su mundo quiere seguir trabajando. No sé qué inventarme porque me pide que hagamos una escaleta", desveló. Tras la repercusión de sus palabras y anécdotas era el turno de su hermana, Terelu Campos, de expresarse. Sorprendía a todos reconociendo la diferencia que tienen respecto a contar qué momentos en público: "Hay cosas que no comparto, que no dejan de pertenecer a nuestra intimidad con ella" a pesar de que ella también se hubiera ya pronunciado. Ese mismo día de que se produjo esta diferencia de opiniones, la presentadora escribía en su última publicación que "ya no puede decidir por ella sola". Unas declaraciones que hacían de nuevo saltar las alarmas y que los medios se hicieran eco de lo que expresó.

Terelu Campos reconoce que, mientras estaba viendo las confesiones de Carmen Borrego, le mandó un mensaje contrariada por lo que escuchaba. "Le dije lo que me parecía, que tenía que parar y que recordara que yo también era su hija. Le dejé claro hasta dónde creo que traspasó los límites", explica. Unas palabras que le pillaban absolutamente por sorpresa y que no eran consensuadas: "Me pilló absolutamente sin conocimiento". El hecho de que decidiera hablar de momentos que ambas comparten, como cuando explicó que realizan escaletas juntas, es algo que se podía haber evitado y que realmente le ha molestado mucho de su hermana.

"Creo que también tengo opinión de expresar o no lo que debemos de nuestra madre", le recrimina. Son todos esos datos junto a su madre los que, a su parecer y por las circunstancias que viven, sobran explicar públicamente porque son "innecesarios". Esta diferencia entre las hermanas es, como ella cree, algo puntual. Ambas reman en la misma dirección con respecto a María Teresa Campos. "No tuvo ninguna mala intención. No hay ninguna fisura, hay diferentes formas de pensar ante diferentes formas de pronunciarse", cierra su intervención en 'Sálvame' tajante.