“Siempre he tenido buena relación con Salva (…) No voy a negar que este verano he visto a Salva de otra manera. La relación que tengo con él es la que queremos en cada momento. Nada más. No tiene ni nombre ni apellido”. Con estas palabras solventaba Terelu Campos la filtración de unas imágenes junto a Salvador Pérez, el hombre que en 2010 ocupó su corazón durante dos años.

11 Salva y Terelu o cuando nunca es tarde si la dicha es buena Él la definía como una “amistad entrañable”, siendo más comedido. La colaboradora dejaba la puerta abierta a una reconciliación, pero algo parece haberse torcido entre ellos y esa posibilidad se ha esfumado de golpe. 10 ¿Crisis en el paraíso? Hay algo que ha llamado muchísimo la atención y que se presta como un gesto bastante sintomático de que entre ellos se ha producido un enfriamiento. Salva no ha sido visto por la Fundación Jiménez Díaz, donde Terelu se recupera satisfactoriamente de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado sábado. 9 Salvador Pérez no ha ido a ver a Terelu al hospital El que fuera su pareja no se ha dejado ver arropando a la malagueña y es algo que ha causado estupor dado su acercamiento en verano 8 La coartada de Salva “No he ido a verla porque ella ahora necesita descansar”. Esa ha sido la justificación que ha dado el abogado en conversación con ‘Look’. No ha entrado a valorar más cuestiones y simplemente se escuda en que prefiere que su amiga descanse tras su doble mastectomía. 7 Salva estaba completamente integrado y tenía buena relación con Alejandra 6 ¿En qué punto está su relación? Preguntado por si ha habido algún problema o distanciamiento, Salvador Pérez no se moja demasiado: “Está todo bien, todo perfecto”. 5 Terelu tampoco está preocupada Centrada completamente en su salud, Terelu Campos no tiene abiertas las puertas del amor de momento. No le quita ni un ápice de sueño: “El amor no es una prioridad ahora en mi vida”. 4 Apoyos no le faltan Terelu ha tenido una semana muy complicada, recuperándose de su intervención y haciendo frente a potentes analgésicos que la sedaban. Por suerte para ella, ha estado rodeado de las personas que más quiere: su madre, Rocío Carrasco, Fidel Albiac o Kike Calleja. 3 Alejandra, junto a su madre Aunque fue muy criticada por su salida ociosa justo cuando operaban a su madre, Alejandra Rubio siempre ha estado al lado de su madre en los momentos más delicados. 2 Las consecuencias de la doble mastectomía sentimiento de fragilidad psicológica. Una percepción de ser víctima de las circunstancias, que tan solo se superan una vez ganada la batalla contra el cáncer y tras haber dejado a un lado la medicación. 1 ¿Veremos una Terelu más frágil? Las mujeres que han sufrido de cáncer de mama sienten esta comentada fragilidad psicológica de forma más traumática, dado que al ser sometidas a una mastectomía -unas por prescripción clínica y otras, como Terelu Campos, como medio de prevención a sufrir un nuevo cáncer-, sienten que ha sido mutilada parte de su feminidad, de su imagen corporal. Algo que sienten a pesar de que se recomponga el pecho estéticamente en la misma intervención para minimizar las secuelas psicológicas del proceso.