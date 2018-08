¿Ha vuelto Terelu Campos con Salvador Pérez? El abogado lo explica

11 Un sentimiento que permanece latente

Un cariño que es mutuo pues la propia Terelu admitió durante un Deluxe, en noviembre de 2017, que tiene un gran afecto por él y que no llega a recordar por qué terminó la relación con una persona que “te sigue despertando un sentimiento”. Un sentimiento muy fuerte que no ha llegado a convertirse en amor. “No tengo ningún inconveniente en mimarla todo lo que pueda porque la quiero mucho” asevera Pérez, que afirma que si hubieran decidido darse una nueva oportunidad no tendría problema en decirlo, “pero no es así”.

Ni Terelu ni Salvador tienen pareja en estos momentos, “yo estoy divorciado desde hace 10 años y tengo dos hijos. En su momento con la relación que tuvimos Terelu y yo ella los trató mucho y yo a Alejandra. Ahora siguen quedando con ella cuando baja a Málaga, comen juntos… Quedó una bonita relación”.