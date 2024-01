Terelu se rompe al recordar los últimos días de su madre: "Al final ella apenas se alimentaba"

No están siendo momentos fáciles para Terelu Campos. La muerte de su madre, María Teresa, ha dejado a la también presentadora de televisión sumida en una profunda tristeza, llegándose a hablar, incluso, de que sufre depresión. El clan de las Campos ha pasado, sin duda, sus navidades más complicadas, pero ahora Terelu recupera la sonrisa y la ilusión con su nuevo proyecto, 'Bake Off: Famosos al horno', donde muestra sus habilidades en la cocina al tiempo que pasa buenos ratos con sus compañeros, como Rocío Carrasco, Ana Boyer, Yolanda Ramos, Julio Iglesias Jr., Pablo Puyol... Precisamente ha sido en la primera entrega del programa donde ha vivido un nostálgico momento recordando a su madre y no ha podido evitar derrumbarse.

Los hornos de TVE se encendían este jueves para dar comienzo al programa, y Terelu quiso estrenarse haciendo un 'Borreguito' (así lo bautizaba ella misma),un rollito dulce: "No sabía que había que poner título, pero mi primer apellido es Borrego, así que lo voy a llamar 'Borreguito", dice ante el jurado. Se trataba de un rollito relleno de una crema pastelera y una ganache de chocolate. Pese a que las críticas no fueron malas, el jurado tampoco la consideró la mejor de la prueba: "No te la has jugado en los sabores", le recriminaba Eva Arguiñano. Sin embargo, a la hora de probarlo todos tenían claro que era bueno y Terelu conseguía no estar entre los tres peores, por lo que se libraba de la expulsión.

"Es lo más que he podido hacer. Voy a lo que me gusta, soy la 'cerodulcera' de mi familia, la apasionada del dulce era mi madre", confesaba entonces. Unas declaraciones que llenaban el plató de silencio ante la pena por la muerte de María Teresa Campos, una herida aún reciente para todos. Con la voz rota, Terelu confesaba que "ella era muy clásica y le gustaban estos sabores, las yemas, la tarta de San Marcos, el turrón en Navidad...", y entonces recordaba sus últimos días de vida: "Mi madre hubiera merendado a todas horas del día. Al final ella apenas se alimentaba y lo único que tomaba eran dulces: bizcochitos, natillas... Y lo tengo en mi corazón", declaraba.

Tras las valoraciones positivas, Terelu confesaba haber sentido que su madre estaba con ella: "Hoy los angelitos que tengo en el cielo me han ayudado un poco. Me emociono mucho porque no me lo esperaba... y porque estoy en un momento muy sensible".

Terelu y Rocío Carrasco, juntas en su nueva aventura

Si hay un apoyo fundamental en estos momentos tan duros para Terelu, esa es su amiga Rocío Carrasco. Son como hermanas y ahora se enfrentan juntas a este nuevo reto televisivo. Rocío Carrasco afirmaba tener una relación muy bonita con Terelu Campos: "Es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad". Ambas se consideran familia y lo han demostrado en muchas ocasiones. Sin embargo, eso no quita que hayan tenido su primer 'pique' en las cocinas.

Terelu Campos le lanzaba su primer "dardo" a Rocío: "Oye, a mí nunca me has hecho de comer". "Porque te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa y nunca vienes", le contestaba Rocío. "La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo", añadía la hija de María Teresa Campos. Entonces, Alba Carrillo se unía al intercambio de piques entre sus amigas y decía: "Pues a mí, sí que me ha cocinado". "Mira la otra. Pues es una cerdita", respondía con humor Terelu Campos. Ha sido entonces cuando ha quedado claro que, a pesar de su excelente relación, las tres amigas han dejado su amistad fuera del concurso... "Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto", decía Alba con humor. "¿Está en 'standby' nuestra relación?", preguntaba Rocío Carrasco. "Yo no me caso con nadie", concluía Alba la discusión.