Terelu Campos recibe la felicitación más especial: la de su hija Alejandra Rubio

Terelu Campos celebra este viernes su 53 cumpleaños. La colaboradora de televisión lo hace entre hospitales, ya que después de su operación de pecho, Terelu ha tenido que volver al hospital, aunque en esta ocasión no para ella, sino por su hermana Carmen Borrego, que se ha sometido a una operación de estética para arreglar su papada.

[Terelu Campos cumple 53 años entre hospitales: esto es lo que te queda por saber de ella]

La colaboradora de televisión ha pasado el verano en Málaga, rodeada de familiares y amigos. Su hija Alejandra Rubio ha estado junto a ella todo este tiempo y no ha dudado en felicitar públicamente a su madre: “Feliz cumpleaños mamá. Te quiero. Mi madre es una madre estupenda. No tengo más que decir”, ha escrito en su Instagram Stories.

Alejandra Rubio siempre ha sido el apoyo más incondicional de su madre

La felicitación más especial que ha recibido Terelu Campos

Terelu Campos ha pasado un verano muy duro tras la operación, pero ya está de vuelta en el plató de ‘Sálvame’. Allí se reencontró con sus compañeros, que la recibieron con alegría después de pasar por un momento delicado tras su operación. “Muchas de las personas que me están viendo me entienden perfectamente. Hay una diferencia muy grande de lo que me pasó hace seis años y lo que me pasa ahora. Ya sé a lo que me enfrento y soy más consciente de lo que pasa. Tomo la decisión respaldada por el equipo de médicos de la Fundación Jiménez Díaz”, desveló la colaboradora a su vuelta al trabajo.

Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse al hablar del estudio genético y su hija Alejandra. “No transmitírselo a mi hija era algo que me preocupaba… que tuviera que vivir con miedo… El peor problema de tenerlo yo era que pudiera trasmitírselo a ella. Lo mejor del verano ha sido cuando me han dicho que no podía transmitírselo a ella. Yo le dije que no le había dado nada malo. Yo le decía que no tenía que tener miedo. Genéticamente no estoy predispuesta a tener cáncer de mama, pero he tenido dos”, desvelaba. [Terelu Campos vuelve al plató de ‘Sálvame’ 48 días después de su operación]

Recuerdos que ha querido compartir

Muy unidas

Un verano diferente, pero en Málaga junto a la familia

Alejandra Rubio está muy unida a su familia