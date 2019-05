Terelu Campos reaparece tras su última operación

Una semana después de someterse a su última intervención, Terelu Campos ha reaparecido públicamente. En concreto, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a retomar su rutina diaria y ha hecho varias gestiones acompañada por su hermana, Carmen Borrego.

Carmen Borrego da el último parte sobre el estado de salud de Terelu Campos

Terelu se somete a un reconstrucción de pecho

Terelu ingresó el pasado fin de semana en un centro hospitalario de Madrid para someterse a una operación que tenía programada para el 26 de abril: una reconstrucción mamaria. Apenas un día después, la presentadora recibió el alta y se marchó a casa a recuperarse.

Terelu Campos se recupera tras su última operación

La excolaboradora de ‘Sálvame’ ha asegurado que se encuentra «mejor».

La reaparición de Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos se mostraba seria ante los fotógrafos.

Retoma su rutina

Terelu Campos continúa con su rutina y ha tenido una mañana de compras para la casa.

Reaparece en un supermercado tras su última operación

Terelu Campos se enfadaba con los paparazzis y no ha podido evitar decirles unas palabras. «Sabéis perfectamente que no se puede grabar dentro y os da exactamente igual, no me parece bien», comentaba.

Carmen Borrego reaparece sin collarín

De la misma forma, la también excolaboradora de ‘Sálvame’, Carmen Borrego, ha reaparecido ya recuperada y sin collarín.