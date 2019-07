Alejandra Rubio ya se siente cómoda con la atención mediática y prueba de ello es la sinceridad, transparencia y naturalidad con la que va contando su día a día en ‘Black Sheep’, su canal de MTMAD. Su relación con su abuela, sus notas de selectividad o los momentos más duros de su vida son solo algunos de los episodios que Álex ya ha desvelado.

En su último vídeo la nieta de María Teresa Campos ha sorprendido confesando a sus seguidores que, aunque no se ha hecho ninguna operación estética, alguna vez se ha planteado ponerse «algo de labio arriba» pero que si no lo hace es porque su madre la mataría. Entre risas, y aprovechando que la nombraba, ha desvelado la prohibición de Terelu Campos que, a pesar de ya no vivir con ella, continúa vigente. Alejandra Rubio no puede ir a la discoteca Fabrik. A la hermana de Carmen Borrego no le importa que su hija viva sola con su pareja, que tenga trabajo fijo o que sea económicamente independiente. No puede ir y punto.

La actitud de la presentadora de ‘Con T de tarde’ se entiende como la de una madre protectora que, a pesar de ser consciente de que su hija ya ‘vuela sola’, sigue teniendo las preocupaciones y cautelas propias de cualquiera. En la actualidad Alejandra vive con el DJ Álvaro Lobo y, por suerte para la mayor de las hijas de María Teresa, trabajan juntos. A pesar de que trabajan por la noche, a la sobrina de Carmen Borrego no le gusta demasiado ese ambiente de discotecas en el que se mueve y son incontables las ocasiones en las que ha contado que ni ella ni su pareja beben alcohol, algo que, sin duda, tranquilizará a Terelu Campos.