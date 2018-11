Terelu Campos no se va a operar. Al menos este paso no entra en sus planes más próximos, a pesar de las últimas informaciones que han salido este miércoles en el kiosco. SEMANA, ante tales afirmaciones, se ha puesto en contacto con la propia Terelu, quien ha mostrado su desconcierto y asegura que, por el momento, no pasará por un quirófano: “Yo solo puedo decirte que estoy con mis curas, que esto es lento”.

Terelu Campos reconoce haber sido la primera sorprendida al ver la portada de la revista ‘Diez Minutos’, en la que se asegura que “tendrá que volver a ser operada del pecho”. Prefiere mantenerse cauta y tan solo se limita a decir en conversación con SEMANA que “mi doctora no me ha dicho nada y estoy sorprendida por esa portada”, reconoce.

[Leer más: Terelu Campos reaparece 10 días después de recibir el alta]

Al menos en el momento actual, dado que sabe que su recuperación de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado 6 de octubre está siendo lenta: “De momento eso es lo que hay, pero te soy sincera y lo que depare el futuro yo no lo sé. Nadie me lo ha dicho a mí”, mantiene.

Carmen Borrego, también sorprendida

En la misma vía apunta su hermana, Carmen Borrego, quien se ha encargado de hacer las veces de portavoz de la familia durante el segundo cáncer de Terelu y también tras su siguiente paso por quirófano para extirparse ambas mamas para eliminar el miedo a que se le reproduzca de nuevo un tumor y rescate del pasado sus peores fantasmas. Carmen Borrego asegura no saber “de dónde ha podido salir eso. Terelu sigue recuperándose de la operación, realizándose sus curas rutinarias y ni los médicos ni nadie nos han dicho que tenga que pasar de nuevo por quirófano”, sentencia.

Tal y como informaba ‘Diez Minutos’ en su número de este miércoles, Terelu Campos tendría que someterse a una nueva operación, “ya que está sufriendo serios problemas durante el postoperatorio”. Estas dificultades están retrasando la recuperación de la presentadora, que confiaba en que su decisión de someterse a una doble mastectomía no iba a conllevar un proceso postoperatorio tan angustioso. Pese a ello, asegura que por el momento no tendrá que volver a ponerse en manos de sus cirujanos de confianza en la Fundación Jiménez Díaz.

Por el momento, sus visitas al centro médico se deben a sus correspondientes curas, nada fuera del proceso natural de recuperación. Esta tarea está suponiendo un duro trance para Terelu Campos, dado que el malestar físico también ha hecho mella en su estado de ánimo: “Hay veces que cuando voy a las curas tenéis que entender que voy fatal y salgo fatal, no me apetecen fotos, ni hablar ni nada”, pedía hace unos días a los reporteros que le esperaban a las puertas del centro médico.

Pese a ello, puede saberse afortunada, al contar con el apoyo incondicional de su familia: su hermana, que le ha liberado de la labor de tener que dar explicaciones a los medios sobre cada paso que da; su hija, que a pesar de haber comenzado una nueva vida en Malasaña está muy pendiente de su evolución; y, por supuesto, su madre, que incluso le ha acompañado al médico para que no estuviese sola en las curas.

[Leer más: Terelu, escoltada por su madre en una nueva revisión]