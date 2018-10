8 Antes de ser criticada, se excusa

La forma en la que trató su segundo cáncer, la operación y su cambio de look tras la recuperación vino seguido de críticas. Son muchos los que vieron en este tratamiento un interés económico, aunque bien es cierto que tuvo el detalle de informar a los medios de cada paso que daba de forma gratuita y casi de inmediato. Para prevenir lo que pueda llegar, Terelu Campos ya ha dejado claro que “entiendo el interés, pero no puedo estar retransmitiendo diariamente lo que siento en mi enfermedad. No voy a ocultar nada, se darán los partes médicos como he hecho siempre y mi familia os atenderá”, anuncia.