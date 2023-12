Va a ser la Navidad más complicada para Terelu Campos. La colaboradora de televisión está a punto de celebrar las fiestas más difíciles de su vida después de la muerte de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. Sin embargo, está haciendo un esfuerzo para cumplir con las tradiciones. Y es que ha aprovechado estos días de fiesta para sacar la decoración de Navidad y montar el árbol en el salón de casa. De hecho, ha quedado tan orgullosa del resultado que no ha dudado en enseñarlo.

Terelu Campos no puede estar más feliz con dar un toque navideño a su casa: "Pues aquí estoy con mi árbol de Navidad. Es un año complicado, pero sabía que debía ponerlo por ella porque a ella le gustaba la Navidad, así que os agradezco que me hayáis forzado un poquito a no dejar de poner esta maravilla de árbol. Gracias", ha dicho la colaboradora de televisión desde el salón de casa mientras posa junto al árbol que ilumina ya el salón de su casa.

La hija de María Teresa Campos enseña el árbol de Navidad de su casa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL ( @terelubcampos)

Poner el árbol de Navidad ha sido todo un logro para Terelu Campos. Ha tenido que hacer un gran esfuerzo para dar este paso, ya que van a ser unas fiestas complicadas tanto para ella como su hermana, Carmen Borrego. El hecho de tener que celebrar esta época sin su madre va a ser muy complicado. Y es que siempre han estado acompañadas de su madre, que adoraba celebrar la Navidad en familia. Ahora hay que superar su ausencia. Eso sí, han querido dar un poco de normalidad y Terelu ha querido decorar su casa en honor a ella.

Se trata de un árbol de Navidad repleto de detalles. Nada de minimalismo. Terelu Campos siempre se ha caracterizado por tener su casa decorada con muchos detalles, algo que ahora se puede apreciar también en su árbol de Navidad. Además de las hojas verdes del pino, se pueden ver entremetidas ramas de otros tipos de árbol, en colores plata y dorado. Las bolas que ha elegido son también de diferentes modelos y diferentes tamaños. Y también podemos ver alguna que otra estrella. La verdad es que le ha quedado impresionante.

Este es el árbol que ha colocado en su casa en honor a su madre

Los comentarios animándola para las fiestas no se han hecho esperar: "Fuerza Terelu ❤️", "Ánimo @terelubcampos, a tu madre le hubiese encantado❤️❤️❤️❤️", "Feliz Navidad te deseo todo lo mejor para este año nuevo aunque triste ánimo... muy bonito el árbol ❤️❤️", "Efectivamente hacerlo por ella. Mucho ánimo", "Todas hemos perdido a la nuestra, pero Terelu la vida hay que seguir disfrutándola todo lo que podamos ❤️❤️un besazo 😘", "Fuerza Terelu, tienes mucha luz en tu rostro 💫", han escrito algunos seguidores apenados por la situación de la colaboradora de televisión.

Terelu se pondrá a prueba en 'Bake Off: famosos al horno'

A pesar de que está intentando superar la muerte de su madre, Terelu Campos sabe que tiene que seguir con su vida. De hecho, en el terreno profesional tiene ya programado un nuevo reto. Y es que la vamos a poder ver el próximo año concursando en 'Bake Off: Famosos al horno'. Así es como se llamará el concurso que hasta ahora se conocía como ‘Celebrity bake off’. Televisión Española ha decidido darle una vuelta al formato que se emitió con gran éxito hace dos años en la plataforma de Prime Vídeo. Ahora, con esta vuelta de tuerca, el formato pasa a estar presentado por Paula Vázquez en solitario y sus grabaciones se iniciarán en las próximas semanas, por lo que la corporación ya se ha puesto las pilas para arrancar con su promoción. Se espera que llegue a las pantallas de los espectadores en el primer trimestre del 2024.

El de Terelu no es el único fichaje potente que tendrá este programa. y es que la mayor de las hermanas Campos competirá con otra de sus ‘hermanas’: Rocío Carrasco. A finales de la semana pasada nos sorprendía a todos el anuncio de la hija de Rocío Jurado como concursante oficial de este programa.