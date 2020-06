La crisis del coronavirus ha impedido que nos reencontremos con seres queridos. Sin embargo, la desescalada va permitiendo poco a poco ciertos permisos. Madrid ha sido una de las comunidades más golpeadas por la pandemia, tanto por el número de contagios como de muertes. No obstante, se encuentra desde hace unos días en la fase 1 de desescalada, lo que permite, entre otras cosas, que nos podamos reencontrar con amigos y familiares en las terrazas de los restaurantes.

Pues bien, en uno de estos sitios es donde han quedado dos grandes amigas. Mila Ximénez y Terelu Campos han encontrado un huequito para disfrutar de una tarde entre amigas, para relajarse, desconectar y ponerse al día de todo lo que ha pasado en sus vidas durante los meses de cuarentena.

«Por fin juntas! Cuánto nos echábamos de menos! ❤️❤️❤️», escribía Mila Ximénez desde su cuenta de Instagram, donde cuenta ya con más de 350.000 seguidores. Junto a su mensaje, una instantánea del momento en el que se ha reencontrado con su compañera de trabajo y amiga. Ambas, muy sonrientes, brindan por el reencuentro que tanto estaban deseando.

A pesar de que Terelu Campos hace mucho tiempo que dejó ‘Sálvame’ -actualmente trabaja como colaboradora en ‘Viva la vida’-, guarda una gran amistad con Mila Ximénez. La hija de María Teresa Campos no se fue de la mejor manera del plató del exitoso programa de Telecinco, pero guarda la amistad de Mila.

Desde que se decretara el Estado de Alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo por la crisis del coronavirus, las amigas no se han podido ver, puesto que el confinamiento fue la medida que se tuvo que llevar a cabo para acabar con los contagios y las muertes. Ahora la fase 1 ha permitido que estas amigas se puedan ver.

Mila y Terelu han brindado por este reencuentro y no pudieron evitar sonreír en la foto que se hicieron para inmortalizar el momento. Las amigas se pusieron al día de todo lo que les ha ocurrido durante estos meses tan duros para todos, que también ha traído algunos cambios, sobre todo para Terelu.

Terelu Campos ha empezado una etapa en su nueva casa

Terelu Campos ya ha empezado una nueva etapa instalada en su nueva casa. Esta podría haber sido una de las novedades que le ha contado a su amiga Mila. La colaboradora de televisión realizaba la mudanza de su nueva casa hace unos días y desde ese momento, comenzaba una nueva vida en un otro hogar. Por este nuevo apartamento pagará 2.500 euros al mes y está también situado en el mismo municipio en el que se encontraba su ático, Aravaca (Madrid).

Se trata de un piso de 200 metros cuadrados, que cuenta con todas las comodidades. Cuenta con un amplio salón comedor con increíbles ventanales, cuatro dormitorios (uno de ellos con vestidor), cuatro cuartos de baño, una cocina también muy luminosa, lavadero y una entrada de lo más acogedora.

Además, este apartamento está situado en una urbanización que tiene unas espectaculares zonas comunes. Piscina, zona ajardinada, garaje y vigilancia 24 horas. Todas las características para que Terelu Campos haya decidido dar el paso de mudarse a esta nueva vivienda, donde empieza una nueva etapa.

Para su primer encuentro, Terelu y Mila no han quedado en casa de la primera. Parece que para este primer plan de amigas han preferido quedar en un restaurante. Sin embargo, para la próxima, Terelu podría abrir las puertas de su nueva casa y recibir allí a su gran amiga, para enseñarle todas las estancias.

Mila ha vivido una de las tardes más tensas en ‘Sálvame’

Entre Lydia Lozano y Mila Ximénez se ha producido una batalla campal sin tregua en el que ambas colaboradoras se han cruzado durísimos ataques. La guerra entre ambas colaboradoras se desató el pasado viernes en ‘La última cena’. La madrileña criticó uno de los platos que preparó la sevillana con Antonio Montero y calificaba su receta como una “sopa de calcetín”. El comentario hizo saltar entre ellas un conflicto que, a día de hoy, no parece estar en vías de solucionarse.

Mila considera que gran parte de sus broncas en los platós de televisión no son más que parte el espectáculo, y cree que Lydia se lleva estos enfrentamientos al terreno personal. Así lo ha explicado esta tarde en ‘Sálvame’: «Soy muy pasional, muy vehemente, muy incómoda, pero estoy muy lejos de esto. Yo no vivo esto. Esto no son mis branquias. Yo no soy una mujer tan cósmica como mi compañera Lydia Lozano».

La tertuliana ha resaltado el valor de su compañera como pieza fundamental en ‘Sálvame’: «Creo que es un personaje importantísimo y una colaboradora fundamental», aclaraba. Sin embargo, cree que ésta se toma demasiado a pecho lo que acontece delante de las cámaras. «Yo cuando termino el trabajo, cuando termino el programa, después de un confinamiento muy duro, en el que ha habido gente que ha perdido a su familia, yo me quito el traje de faena. Y ya no existe más el programa, porque si no nos volvemos absolutamente locas. Creo en ese sentido que Lydia debería descansar un poco más«, decía, rotunda.