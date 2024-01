Terelu Campos responde a su hermana tras preocuparse por su estado: "No estoy sola"

El estado de salud de Terelu Campos se ha convertido en el foco de atención de todos los que la quieren y conocen, y es que la muerte de su madre ha dejado a la presentadora sumida en una profunda tristeza, tanto que se llegó a hablar de una "depresión". Su propia hermana, Carmen Borrego, aseguraba hace unos días que “me ha preocupado más mi hermana porque yo tengo mi marido, no estoy sola, pero ella sí”. Unas palabras que ahora Terelu ha querido aclarar: "Yo no estoy sola ni me siento sola. Tengo momentos de soledad en mi casa que los quiero, pero estoy rodeada de grandísimos amigos, de mi familia, de mi hermana, de mi hija, no yo me siento muy afortunada", señala.

Vídeo: Europa Press

Hablaba así en la alfombra roja de los Premios Iris, donde Terelu ha confesado sentirse orgullosa de llevar el apellido que lleva: "yo estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa siendo la hija de quién soy y me moriré siendo la hija de quien soy. Nunca me ha ofendido que me digan la hija de María Teresa Campos, al revés, es un orgullo para mí" y reconoce que tener tanto material gráfico de su madre también tiene su parte mala: "eso tiene al parte buena y mala, tenemos un material y un patrimonio que muchas personas no tienen y mala porque en el fondo también es un sufrimiento muchas veces, cuando quieres avanzar un poco ves a tu madre tan guapa la sensación que tienes es un poquito complicado".