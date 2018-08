Terelu Campos se enfrenta a una difícil decisión que lleva barajando desde que se supo que el cáncer de mama había vuelto a amenazar su salud.

La colaboradora de televisión se ha planteado someterse a una doble mastectomía y terminar de raíz con el problema.

Terelu ya ha comenzado las reuniones con su equipo médico para barajar todas las posibilidades y tomar la decisión correcta. Este miércoles 8 de agosto ha tenido la primera. A las 15:00 horas de la tarde, Terelu Campos ha regresado a su casa y ha tenido la generosidad de atender a sus compañeros de ‘Sálvame’ para informar sobre si ha tomado una decisión al respecto de esta complicada intervención.

“Una decisión así genera un comedero de tarro importante”

¿Qué va a ocurrir? ¿Qué le están aconsejando los médicos? Ella misma lo ha aclarado, sentada en el sofá de su casa, con su perrita en brazos y sin maquillaje en la cara: “Ha sido una reunión de toma de contacto y los médicos me han dicho que hay dos posibilidades entre las que hay que tomar la decisión. Una sería mas inminente pero es una operación de una envergadura mas considerable. La otra sería dentro de unos meses para luego ya rematar”.

Terelu no ha querido entrar en más detalles. No sabemos si ya ha tomado o no la decisión. Asegura que hay parcelas que prefiere guardarse en la intimidad, pero sí ha asegurado que los quebraderos de cabeza son grandes: “Tengo mis días. Tomar una decisión así genera un comedero de tarro importante”.

Mientras Terelu Campos hablaba, su madre, María Teresa Campos, que se encuentra en Marbella, ha entrado en directo en ‘Sálvame’ y ha escuchado las palabras de su hija.

La presentadora de televisión también ha hablado sobre la difícil decisión de Terelu: “Escuchando a Terelu me he enterado de alguna cosa que yo no sabía. Es más explícita con vosotros que conmigo.. Es una decisión muy personal. Yo soy partidaria de la mastectomía. No se puede vivir con miedo y si hay posibilidad de quitárselo pues soy partidaria de que lo haga pero aceptaré lo que ella diga”.

Por último, María Teresa ha enviado un precioso mensaje de cariño a su hija: “Hay que dejarse aconsejar por lo que personas del prestigio de los médicos de Terelu digan. Hija mía querida, todo va a pesar rápido y bien. Yo estoy optimista y feliz.”