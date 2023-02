Terelu Campos estalla contra Bigote Arrocet: "Eres un retrasado"

A pesar de todo el tiempo que han pasado juntos Bigote Arrocet y María Teresa Campos, tras su ruptura el chileno mantuvo un par de desencuentros con las hijas de la veterana periodista, Terelu Campos y Carmen Borrego. Han pasado varios años y lo cierto es que la relación entre ellos sigue muy tensa. Ahora, la guerra se recrudece después de que las últimas palabras de Bigote Arrocet sobre el estado de salud de María Teresa: "Teresita ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la tengan apartada y escondida, ella ha sido y es muy grande y debería hacer sus cositas en los programas, se lo merece, a mí me da mucha pena verla así", dijo él. Ahora, la presentadora le ha respondido y lo ha hecho de manera muy tajante estallando contra él.

Terelu Campos se ha mostrado muy enfadada con las palabras de Bigote Arrocet, sobre su madre: "Eso es lo único que me molesta. Que se permita decir. Es que yo no quiero hablar, no quiero hablar. Que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana, hay que ser un retrasado, que eres un retrasado. No tienes ni dos dedos de luces. Ignorante", decía visiblemente enfadada. La hija de María Teresa Campos se ha mostrado muy molesta por las declaraciones públicas del chileno, con las que critica la actitud de las hijas de la veterana comunicadora durante su delicado estado de salud.

Terelu Campos ha mostrado su malestar con las últimas declaraciones de Bigote Arrocet

La presentadora ha continuado mostrando su enfado con él en directo: "En el pasado todos podemos tener errores. Vamos a dejarlo ahí. Hazme caso. Pero a mí me parece de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho, que es lo que me molesta. A mí que hable de dinero, de esto, de verdad, es que me da risa. Me da igual. Exactamente igual. Que se permita dar lecciones de lo que debemos o no debemos hacer familiarmente, eso es lo que me molesta. Es lo único que me molesta", sentenciaba de forma tajante.

En las últimas declaraciones de Bigote Arrocet, únicamente no habló de Terelu Campos y Carmen Borrego, sino también de Alejandra Rubio: "Yo a Alejandra la he querido mucho, no entiendo que ahora ella hable así de mal de mí, me duele, porque yo a ella la he querido y la he ayudado mucho", dijo al respecto. Este fin de semana, en 'Fiesta', donde se visualizaron las imágenes de él criticando a las hijas de su ex y comentando la nueva actitud de Alejandra Rubio, la colaboradora de televisión también se defendió y estalló contra él: "Esto es lo mismo de siempre, yo no he hablado mal de él, pero hay muchas cosas que no me gustan y lo digo abiertamente (...) Él estuvo seis años con mi abuela, viviendo en la pedazo de casa de ella, con servicio, viajes, hoteles, chóferes, si en algún momento mi abuela ha necesitado que le dejara dinero yo no lo veo como un préstamo, lo veo como que son pareja y él también tiene que estar ahí", cuenta.

Además, durante el programa, los colaboradores del mismo, pese a la negativa de Alejandra, han dado una información que hasta el momento desconocíamos, y no es otra que la cantidad exacta de dinero que el humorista le habría prestado a la que por entonces era su pareja: "Edmundo le dejó 40.000 euros a María Teresa, un dinero que aún no le ha devuelto", decía.