Desde que Bigote Arrocet se marchara a Chile para arreglar algunos papeles tras la muerte de su primera mujer Gabriela Velasco el pasado mes de junio. Su estancia se alargó más de la cuenta y todavía permanece en el país chileno, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre su relación con María Teresa Campos. Pero es Terelu Campos quien quiere matizar y contar qué ocurre.

Bigote continúa todavía en Chile después de más de mes y medio

Hace más de mes y medio que Bigote Arrocet se marchó a Chile. A pesar de que estaba previsto de que ya estuviera en España disfrutando del verano junto a su pareja, María Teresa Campos. Ambos tendrán que esperar un poco más para hacer planes por motivos personales que obligan a Bigote a seguir allí.

Esta distancia ha hecho saltar alarmas sobre una posible crisis con María Teresa. Algo que se encarga de desmentir la propia Terelu Campos, que asistió al programa de ‘Viva la vida’ para defender al humorista. «Hay determinadas parejas que siempre están en el punto de mira», dijo haciendo referencia a todas las supuestas crisis que habrían atravesado Bigote y María Teresa.

Terelu defiende al humorista en ‘Viva la vida’

Hace unas semanas que María Teresa viajó a Málaga para tomarse un respiro del calor sofocante de la capital madrileña, mientras que Bigote seguía en Chile. Terelu no ha querido desvelar los motivos concretos que les habría llevado hasta allí: «Yo no voy a hablar de lo que ha ido a hacer Edmundo a Chile, eso le pertenece a su intimidad, no de la mía», dijo.

A pesar de que Terelu prefiere guardar silencio sobre esos motivos, el reciente fallecimiento de su primera mujer sería la causa principal. Bigote tendría que estar arreglando papeles en Chile, aunque esto se habría complicado y le estaría llevando más tiempo del que ellos creían en un principio.

Además, ha querido restarle importancia a que María Teresa no acudiera al desfile de Edmundo: «En ningún momento se ha ido Edmundo enfadado. Que no fuera María Teresa a su desfile a él le parece lo más normal», explicó también la hija de la matriarca del clan Campos.