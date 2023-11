Terelu y Carmen Borrego se reencuentran con Gustavo en el concurrido y emotivo homenaje a María Teresa Campos

Los homenajes nunca son suficientes para María Teresa Campos. Aunque falleció el pasado 5 de septimbre, sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, sigue echándola de menos cada día. Por este motivo, siempre que pueden, organizan una cita para rendirle un nuevo homenaje. Hace unas horas, las hijas de las Campos reunían a numerosos rostros conocidos en Madrid para recordar una vez más a la periodista recientemente fallecida. Y el desfile de famosos ha sido de lo más sorprendente.

Han sido unos meses complicados para las hijas de María Teresa Campos, que estaban muy unidas a su madre. No había día que no fueran a visitarla, por lo que su ausencia está siendo muy difícil de superar. La única manera de sentirla más cerca está siendo rendirle homenaje tras homenaje, en el que recibe siempre el cariño y el apoyo de numerosos familiares y amigos. Y cada vez que lo hacen, avisan a todas aquellas personas que tenían una relación cercana con la periodista. Porque María Teresa a lo largo de su carrera profesional entabló mucha amistad con rostros conocidos de nuestro país.

Terelu Campos y Carmen Borrego organizan un nuevo homenaje a su madre

Ellas por supuesto han sido las primeras en llegar a esta cita y no han querido dejarlas solas sus hijas, Alejandra Rubio y Carmen Almoguera. Aunque eso sí, llegaban por separado. Las jóvenes, que también estaban muy unidas a su abuela, no se separan de sus madres, ya que son conscientes de la unión que tenían con la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Pero no podemos pasar por alto que las Campos vivieron un homenaje lleno de momentazos, ya que esta cita supuso el reencuentro con Gustavo, el que fuera la persona de confianza de María Teresa.

Era la primera que se veían después de que Gustavo Guillermo saliera de la casa de 'GH VIP'. Aunque la relación con ellas parece que ahora está bien, el exconcursante no dudaba acudir pese a que podría ser un reencuentro incómodo. El que fuera el chófer de la periodista acudía al homenaje para rendir tributo a la presentadora de televisión, con la que mantuvo una relación laboral durante 30 años.

Gustavo Guillermo se reencontraba con las hijas de la periodista

Pero no han sido los únicos rostros conocidos que acudieron a esta cita. Y es que pudimos ver también a Alejandro Rubio, el que fuera pareja de Terelu Campos y con la que tuvo a Alejandra Rubio. También se acercaron hasta allí cantantes de la talla de Raphael y Pablo López. También estuvieron Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, los Javis, Meli Camacho, la gran amiga de María Teresa Campos que justo ofrece una entrevista en EXCLUSIVA para SEMANA, Lara Dibildos, Isabel Rábago, Rocío Carrasco o Juan Ramón Lucas.

1 de 14 Alejandra Rubio Alejandra Rubio salió de la tele y se fue directa al homenaje de su abuela. 2 de 14 Carmen Almoguera Allí se reencontró con su prima, Carmen Almoguera, que no estuvo acompañada de su hermano, José María. 3 de 14 Alejandro Rubio Alejandro Rubio volvió a dejar claro que tiene una relación estupenda con su exmujer y Carmen Borrego. 4 de 14 Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo No faltaron a la cita otros rostros conocidos como Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo. 5 de 14 Isabel Rábago Isabel Rábago tiene una gran relación con las Campos. 6 de 14 Juan Ramón Lucas Juan Ramón Lucas no acudió junto a su mujer, Sandra Ibarra. 7 de 14 Lara Dibildos Lara Dibildos está viviendo una etapa complicada tras el escándalo de Conde Pumpido. 8 de 14 Los Javis Javier Calvo y Javier Ambrossi fueron entrevistados por María Teresa Campos en su canal de YouTube. 9 de 14 Meli Camacho Meli Camacho acaba de dar su entrevista más sincera a SEMANA, en la que defiende a capa y espada a su amiga, María Teresa Campos. 10 de 14 Pablo López El cantante Pablo López no quiso perderse este homenaje, en el que se reencontró con otros rostros conocidos. 11 de 14 Poty Castillo Poty Castillo se presentó en este emotivo homenaje. 12 de 14 Raphael Raphael mantenía una relación increíble con María Teresa Campos y se tenían mucho cariño. 13 de 14 Raúl Prieto Raúl Prieto trabajó muchos años con la periodista. Acudió sin su pareja, Joaquín Torres. 14 de 14 Rocío Carrasco Rocío Carrasco tenía una relación de lo más cercana con María Teresa.