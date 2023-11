La cantidad de dinero que se han llevado Terelu Campos y Carmen Borrego por los muebles de su madre

Desde revista SEMANA desvelamos la decisión de Terelu Campos y Carmen Borrego de vaciar la casa de María Teresa Campos. Tuvo que pasar casi un mes para que las dos hermanas se deshicieran de los enseres de la gran comunicadora tras su fallecimiento y atesoraran únicamente los más importantes. Una decisión muy complicada por el incalculable valor que tenían para ellas las pertenencias de su madre. Entre los muchos muebles que, durante años, formaron parte del mobiliario de la casa de la periodista, las Campos optaron por subastar los que no querían. O no podían quedarse por sus grandes dimensiones. Objetos exclusivos de los que les costó sangre, sudor y lágrimas desprenderse. Se decantaron, entonces, por subastarlos y ponerlos a disposición de los compradores. Eso sí, por un precio de salida no apto para todos los bolsillos. Parece que el negocio, 'a priori', redondo no ha dado los frutos deseados. Una noticia que ha sorprendido a todos teniendo en cuenta que se esperaba que esta venta reportase cuantiosos beneficios a Las Campos.

Una decisión meditada de las hermanas Campos que no ha salido como esperaban

“Son muebles que costaron esfuerzo y trabajo y que nosotros no íbamos a poner en nuestra casa. No son para tirarlos ni desperdiciarlos”, anunciaba Alejandra Rubio en 'Así es la vida' cuando saltó la noticia del devenir de los enseres de su abuela. La joven respaldaba, así, la decisión de su madre y su tía de poner a la venta los muebles de María Teresa Campos. La colaboradora confesaba que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se habían llevado "cosas". Pocas, en realidad, por el limitado espacio para albergar más mobiliario en sus respectivos hogares. Alejandra también reconoció en ese momento que no se había quedado con nada.

Las famosas hermanas trasladaron las pertenencias de la reina de las mañanas a Abalarte, una conocida casa de subastas de Madrid. A partir del 15 de noviembre, los muebles han estado expuestos desde entonces en el citado establecimiento, localizado en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca. El objetivo era que cualquier persona interesada pudiera verlos de primera mano y comprobar su calidad. Esto de cara a pujar por ellos el miércoles 29 y el jueves 30 de noviembre. Durante estos dos días, los compradores interesados han podido optar por estas antigüedades. Mobiliario de lujo que acompañó en vida a una de las grandes comunicadores de nuestro país. Según confirmó la casa de subastas en su momento, eran en total 831 lotes. Dada la cantidad de objetos que Terelu y Carmen ponían a la venta, la subasta debió realizarse en dos días.

Terelu Campos y su hermana logran 'colocar' ocho muebles en 48 horas

El día 29 de noviembre, los interesados pudieron adquirir los lotes correspondientes a los números entre el 1 y el 412. Al siguiente día la puja se estableció para el resto de enseres hasta alcanzar la cifra de 831. Mesas, sofás, estanterías, sillas, libros, lienzos, lámparas, cuadros... La variedad de objetos que pusieron a la venta Terelu Campos y Carmen Borrego era muy amplia y para los gustos más sibaritas. La expectación era máxima y no era para menos. Sin embargo, en 48 horas solo se han vendido ocho de los muebles que las hijas de María Teresa querían subastar. "Ha sido una subasta de saldo, porque el beneficio que han conseguido ha sido solamente de 5.000 euros", han asegurado desde 'TardeAR'. La subasta, como han subrayado desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana, no ha sido para nada exitosa.

Las pujas apenas han superado el precio de salida que establecieron las hermanas. Solo en contadas excepciones, la cantidad de dinero que se han llevado sí ha superado el inicial. Por ejemplo, un conjunto de mesa comedor con 10 sillas lacadas todas ellas en oro ha sido adquirida por 1.200 euros. Valía 600 euros en su origen. Las dos mesitas del dormitorio principal de María Teresa Campos han pasado de 350 euros a 375, con un margen de beneficio de 25 euros. La subasta no está todavía cerrada, por lo que se espera que la cifra final pueda aumentar y dar una alegría a Las Campos. Aunque, como han reconocido tanto Terelu Campos como Carmen, el dinero es lo de menos. Lo que quieren es que alguien de una segunda vida a lo que tanto esfuerzo le costó adquirir a su madre.