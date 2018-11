6 Terelu confiesa estar abierta a experiencias lésbicas

Llega un momento en la vida en el que el cuerpo te pide marcha, experimentar y dejar atrás las ataduras. Así lo contaba Terelu: “Yo no soy lesbiana, pero no descarto nada en la vida”. Carmen Borrego no daba crédito a los que estaba contando su hermana, que seguía profundizando en la materia: “¿Nunca habéis besado a nadie de vuestro mismo sexo? Yo no digo que tenga curiosidad, lo que digo es que no puedo decir que de esta agua no beberé?”.