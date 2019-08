9 Se ha defendido

¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago?”, les dijo a todos ellos Terelu, visiblemente enfadada, durante el último ‘Viva la vida’. “Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo. No entiendo qué se critica. Estoy en otro programa, y no estoy haciendo nada aquí que no haya hecho en Sálvame”.