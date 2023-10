Terelu Campos, agitada: su reacción cuando le preguntan por Bigote Arrocet

Terelu Campos no puede más. Justo cuando se cumple un mes de la muerte de su madre, María Teresa Campos, la colaboradora de televisión tiene que lidiar con el revuelo mediático que ha provocado la última entrevista de Bigote Arrocet, en la que asegura, entre otras cosas, que la presentadora de televisión quiso casarse con él para que se quedara con una pensión por si le pasaba algo.

Pero no ha sido lo único que ha comentado sobre su relación con María Teresa Campos. Bigote Arrocet ha contestado a los ataques que ha recibido sobre que era un "mantenido" e "infiel" en su entrevista para 'Diez Minutos'. El humorista no ha dejado títere sin cabeza y ha hablado también de las hijas de la presentadora, atacándolas sin medida: "En seis años, Terelu Campos fue a su casa unas 10 veces, y Carmen ni eso". Esto no ha sido bien recibido por ellas, que están cansadas de tener que lidiar con el revuelo mediático que ha provocado esta entrevista en medio del duelo por la muerte de su madre.

Terelu Campos se ha dejado ver saliendo de su casa durante la mañana de este jueves y se ha mostrado de lo más agitada. Ha preferido no mirar a la reportera que le ha preguntado sobre cómo se toma las últimas declaraciones de Bigote Arrocet. De hecho, cuando se mete en el coche, tiene una reacción que ha llamado mucho la atención, ya que ha sido de lo más inesperada.

¡Dale al play para ver la reacción de Terelu Campos al montarse en el coche!

