Terelu Campos advierte a Belén Rodríguez: "Conmigo lo que quieras"

Terelu Campos ha reaccionado. Aunque en un principio se negaba a hablar sobre Belén Rodríguez, minutos después se dirigía a ella desde el plató de 'Sálvame'. Tras visionar un vídeo en el que veía a la que fue su gran amiga no querer hablar de ella, la hija de María Teresa Campos advertía a Belén. Con su relación de amistad rota y sin ningún viso de arreglarse, le dejaba caer que si quería guerra tan solo la tendría con ella, no con Alejandra Rubio, con quien Belén Rodríguez ahora comparte plató en 'Fiesta', magazine de fin de semana en Telecinco.

"Conmigo lo que quiera, ahí lo dejo. Me voy a tomar un refresco...no me he enterado de nada, he preguntado a mi hija si había habido algún problema y me dijo que ninguno", aseguraba. Terelu se mostraba visiblemente incómoda al hablar de Belén, con quien tanto ella como el resto de su familia ha mantenido un estrecho vínculo durante muchos años. Por su parte, su madre María Teresa Campos, también mantuvo una bonita relación con ella, sin embargo, llevan tiempo sin verse debido al delicado estado de salud de la presentadora.

Terelu dejaba claro que Alejandra Rubio y Belén Rodríguez jamás habían tenido ningún problema entre ellas, al igual que asegura que con ella misma tampoco lo ha tenido. "Sobre todo no porque sea mi hija, sino porque nunca te ha hecho nunca nada. Cuando Belén estaba en mi vida Alejandra no existía y luego siempre ha sido una niña para ella. No le ha hecho nada malo, yo tampoco le he hecho nada", ha explicado Terelu mirando a cámara.

Era Carmen Borrego quien poco después insistía en que ella tampoco había hecho nada a Belén, por lo que cree "no recibir una demanda por su parte". Recordemos que Belén Rodríguez la bloqueó en su WhatsApp tras decir públicamente que en alguna ocasión había tenido miedo de su amiga. En concreto, después de una llamada en la que le llamó, según su versión, tremendamente enfadada. "Me dijo que me iba a cagar", contó. Poco después Belén bloqueó a Carmen, quitándole la posibilidad de ponerse en contacto con ella. "En todo momento es ella quien me bloquea sin darme ni media explicación", confesión a la que añadió otros datos. Entre ellos que en su amistad de 30 años, 10 estuvieron sin hablarse.