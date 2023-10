Terelu aclara en qué punto está su cáncer: "Sigo tomando medicación"

Vídeo: Europa Press

Terelu Campos es una de las famosas más volcadas con todas aquellas iniciativas que tienen que ver con el cáncer. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ fue diagnosticada con esta enfermedad en 2012 y 2017, lo que hizo que comenzara una lucha para vencerla y también el inicio de su solidaridad con todas aquellas personas que han pasado por una situación similar. Un asunto del que ha hablado en su aparición en el acto ‘Quiero verte envejecer’ de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer.

En la cita en cuestión, Terelu Campos ha echado la vista atrás para recordar el momento en el que se le detectó el cáncer de mama. Y aunque ahora permanece fuera de peligro, ha querido aclarar que sigue “tomando medicación” preventiva: “Cuando tuve el primer cáncer entre la medicación y el metabolismo por la menopausia provocó con 46 años que yo engordara muchísimo, cosa que no me había ocurrido nunca. Pero me tenía que tratar con ese medicamento durante tres años, luego he ido cambiando y todavía sigo tomando medicación todas las mañanas”, ha confesado la hija de María Teresa Campos.

La reflexión de la colaboradora tras hacer frente a la enfermedad

Además, la hermana de Carmen Borrego ha protagonizado una reflexión vital que aprendió a raíz de padecer cáncer: “A partir de ahí dije ¿qué es lo realmente importante en la vida? Hay cosas por las que nos preocupamos muchísimo que son una soberana chorrada”, ha señalado, admitiendo haber sentido verdadero pánico por lo que le pudiera pasar a Alejandra Rubio: “Tenía miedo de lo que me pasara a mí pero no porque me pasara a mí, sino por las consecuencias que eran no ver crecer a mi hija, dejarla en una situación de soledad (…) Mi miedo y mi sentido de culpabilidad de que yo le pudiera haber traspasado con mis genes una cosa como esta a mi hija”.

Durante toda la entrevista, Terelu se ha mostrado visiblemente emocionada la tener que hablar sobre uno de los asuntos más complicados de su vida. Aunque tras haber padecido cáncer de mama en dos ocasiones ha logrado superarlo, la tertuliana nunca admite haber ganado la batalla del todo a esta enfermedad. Es por ello que sigue un tratamiento diario con el objetivo de no tener que vivir ningún susto más relacionado con esta afección para así disfrutar como de costumbre de sus más allegados y de sus nuevos proyectos profesionales en Televisión Española.

La experiencia de Terelu Campos con el cáncer de mama

Fue en 2012 cuando la hija mayor de María Teresa Campos anunció públicamente su diagnóstico de cáncer de mama. Lo hizo en una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ concretamente el 6 de junio de ese mismo año. Una noticia que sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia y que generó un gran revuelo mediático. A partir de ese momento, Terelu compartió abiertamente su experiencia con la enfermedad y su tratamiento en la prensa, lo que hizo que se convirtiera en un ejemplo de fortaleza, resiliencia y superación para muchos.

La hermana de Carmen Borrego fue diagnosticada con un segundo cáncer de mama en 2017, enfermedad que también hizo pública para concienciar a los espectadores de la importancia de llevar a cabo chequeos regulares con los profesionales pertinentes. De nuevo, Terelu se veía obligada a iniciar un tratamiento para luchar contra una afección que se había convertido en toda una pesadilla para ella. Además, se sometió a varias cirugías como parte de la terapia contra el cáncer para así eliminarlo de su organismo cuanto antes.

Sea como fuere, en las dos situaciones tan complicadas la colaboradora demostró tener una actitud positiva y una disposición a hablar abiertamente sobre su lucha sin ningún tipo de pudor. Es por ello que su historia es todo un referente para poner en alza el valor de la detección temprana y el apoyo emocional para las personas que tienen que lidiar con el cáncer. La determinación de Terelu para superar la enfermedad ha resonado en víctimas de todos los rincones del país, a las cuales la tertuliana ha demostrado que la adversidad puede ser superada con el cariño del entorno y con fuerza mental.

La disposición de Campos al compartir su experiencia sigue inspirando y dando esperanza a quienes se enfrentan a desafíos similares respecto a esta enfermedad que, año tras año, se cobra la vida de miles de personas en todo el planeta.