Así ha celebrado Terelu Campos su 54 cumpleaños

8 Terelu acudió por la tarde a trabajar a Telecinco

La hija de María Teresa Campos no ha eludido sus compromisos profesionales, estuvo en en ‘Viva la vida’ donde recibió un bonito homenaje por parte de sus compañeros a su trayectoria y donde aseguró que no volvería a ‘Sálvame’. Confesó que no atraviesa su mejor momento: «Tengo instantes de felicidad pero me falta ordenar cosas, y la tranquilidad es la base de todo».

El cumpleaños más amargo de Terelu Campos: todos los amigos que ha perdido en su año más difícil

El ambiguo mensaje de Carlota Corredera a Terelu Campos