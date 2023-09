El tenso vídeo del jefe de seguridad de Luis Miguel en Chile

Agosto está siendo un mes de lo más ajetreado para Luis Miguel. Fue el pasado día 3 cuando el también conocido como “Sol de México” dio pistoletazo de salida a un recorrido internacional por Latinoamérica y Estados Unidos que incluye más de 200 conciertos. Unas actuaciones en las que el cantante puede presumir de estar contando con la fiel compañía de Paloma Cuevas y de su equipo de seguridad, el cual permanece junto a él en cada paso que da. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran popularidad de la que goza el intérprete de ‘La Bikina’, en alguna ocasión sus escoltas se ven obligados a tomar medidas con el objetivo de que los fans respeten la privacidad del artista.

Vídeo: @nel9798 YouTube

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión. En un vídeo que está circulando por las redes sociales puede verse cómo el jefe de seguridad de Luis Miguel sacara a relucir su peor versión con unas ciudadanas que conducían detrás del vehículo en el que estaba el mexicano. En el clip en cuestión, el guardia no tiene reparo en bajarse de su coche y dirigirse al de las personas que graban para advertirles duramente: “Te voy a hacer la vida imposible, porque tú me la haces a mí. Recuérdame, mírame mi cara, yo te voy a hacer la vida imposible. Tú me estás complicando mi trabajo, vamos a estar 15 días peleándonos todos los días”, aseguraba el profesional, con un tono de voz con el que dejaba entrever que estaba muy enfadado.

El desfile de coches de seguridad que blindan a Luis Miguel

Este vídeo era publicado en plataformas como YouTube hace cuatro días, es decir, momento en el que el cantante aún se encontraba en Chile para continuar con su esperado tour. Sin embargo, no se trata del único lugar en el que Luis Miguel ha requerido la presencia de numerosos cuerpos de seguridad. Durante su estancia en Buenos Aires, Argentina, el actual compañero de vida de Paloma Cuevas también quiso contar con un gran equipo de guardias. Algo que queda reflejado en un TikTok en el que, a la salida de uno de sus conciertos, el artista es custodiado por hasta cinco coches y dos motos que preservan en todo momento su seguridad e intimidad.

Vídeo: @lamarin26 TikTok

La protección de la cita romántica de Luis Miguel y Paloma Cuevas

A esto se suma el clip que una seguidora también ha compartido en su cuenta de Instagram, y en el cual Luis Miguel y Paloma Cuevas cobran todo el protagonismo. El vídeo era grabado en Rubaiyat, en Vitacur, el lugar al que la pareja acudía para disfrutar de una comida juntos entre ovaciones por parte de algunos de los allí presentes. “Paloma te amamos” o “Luismi danos la mano” son solo algunos de los mensajes que pueden escucharse en la grabación, aunque, si algo llama especialmente la atención, es la gran cantidad de personal de seguridad que acompaña a la ex de Enrique Ponce y a su novio en algo tan simple como una salida de ocio.

Si algo queda claro a raíz de todos estos movimientos, es que Luis Miguel prefiere contar siempre con personas de su confianza alrededor. Su éxito traspasa fronteras y podría decirse que no hay persona en el planeta que no reconozca el talento del cantante, lo que hace que, cada vez que quiere salir de su domicilio, tenga que tener precaución. Tanto es así, que ha llegado a sonar con fuerza que, cada vez que da un concierto, el intérprete cuenta con los servicios de extrabajadores del servicio secreto de Norteamérica. Esto se debe a que, al otro lado del charco, el mexicano es considerado igual de importante que un presidente estadounidense.

