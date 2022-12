A pesar de que hace unos meses se confirmaba que Paz Padilla y Mediaset habían retomado su contrato de larga duración tras su despido fulminante por un encontronazo con Belén Esteban, la presentadora y humorista ha vuelto a las instalaciones de Mediaset. Por segundo día consecutivo, Paz ha tenido que desplazarse hasta allí para hacer frente a los diferentes compromisos que tiene con la cadena en su vuelta. Sin embargo, su regreso no ha sido tal y como se esperaba y ha estado marcado por un tenso encuentro con los que fueran sus compañeros de ‘Sálvame’. Antes de que comenzara el programa, Paz ha coincidido con Belén Esteban, Kiko Hernández y Rafa Mora en la sala de maquillaje. Sin embargo, no se han saludado, lo que se confirma que su amistad está más que rota.

Según han contado al inicio del programa, Belén se ha reencontrado con ella en peluquería, viviendo un momento muy tenso. «Yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo. Hombre si no me saludan, yo no saludo», ha dicho haciendo referencia a este esperado encuentro, que ha sido de todo menos amistoso. La colaboradora de televisión ha asegurado que la que fuera su compañera no le ha saludado ni a ella ni a Kiko Hernández.

Paz Padilla sí que ha saludado a Rafa Mora en su encuentro

Por el contrario, con quien sí ha mantenido contacto ha sido con Rafa Mora, que también se encontraba en la sala de maquillaje. «A mí me ha saludado pero porque yo he coincidido con Paz en otras ocasiones. Yo no sé si Belén y ella habían coincidido antes pero yo sí he tenido la suerte de coincidir con ella y la verdad es que tengo una buena relación», ha confesado el que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

La relación parece no mejorar entre la andaluza y la de Paracuellos del Jarama. El rifirrafe que obligó a Paz a abandonar su puesto de trabajo sigue haciendo estragos en su relación y, aunque haya pasado tiempo, siguen sin dirigirse la palabra. Un hecho que también ha ocurrido con Kiko Hernández, algo que ha llamado especialmente la atención para María Patiño, quien asegura que no entiende el motivo por el que le ha negado el saludo.