Las Campos han sido una más de las familias que se han visto afectadas por la situación sanitaria durante estas significativas fechas. En concreto, Carmen Borrego se perdía la cena de Nochebuena en casa de Terelu Campos por haber tenido contacto estrecho con un positivo. Algo con lo que Alejandra Rubio se ha mostrado feliz puesto que consideraba que antes de que se produjera la reunión familiar, su madre y su tía debían hablar de las polémicas que han tenido en los últimos meses. Un comentario que provocaba un tenso encontronazo entre madre e hija.

«Si ha pasado esto es porque no nos teníamos que juntar ese día. Creo que nos tenemos que juntar en otro momento. Las cosas pasan en un momento porque tienen que pasar, hay veces que no hay que juntarse en un momento y hablar las cosas primero. Si ha pasado es por algo, será mejor en otra ocasión. No hay mal que por bien no venga«, comentaba Alejandra Rubio sin ningún tipo de filtros después de que su madre, en un tono de lo más conciliador, confesara que Carmen Borrego no había podido reunirse con ellas en Nochebuena por haber tenido contacto estrecho con un positivo en coronavirus.

Al ver la cara de su madre, la joven aseguraba que no intentaba echar más leña al fuego, aunque quería dejar claro que tan solo quería hacer ver a su madre que debía hablar con su hermana antes de tener una comida o una cena familiar. Con el semblante serio, Terelu Campos insistía en que el pasado 24 de diciembre toda la familia hizo una videollamada. «Por un lado pienso que hubiera sido mejor hablar y por otro lado pienso que no. Un acercamiento por estas fechas puede propiciar que la conversación se produzca», comentaba la hija de Terelu Campos.

De la misma forma, la colaboradora de ‘Viva la vida’ también quería hacer hincapié en que había recuperado la comunicación con su hermana, aunque no habían abordado el tema del conflicto familiar. Ha habido un pequeño paso en el que las hijas de la veterana comunicadora intercambian mensajes sobre sus quehaceres diarios y sobre la situación de emergencia sanitaria.

Alejandra Rubio sale en defensa de su tía

Hace unos días, Kiko Hernández dejaba caer que existirían unas grabaciones en las que Carmen Borrego no dejaría en muy buen lugar a su sobrina. Ante esto, Alejandra Rubio ha querido quitarle importancia y ha asegurado que todas las personas en un momento de calentón pueden criticar a otras personas. «Yo también me he enfadado y he podido decir cosas en privado«, comentaba la joven. Ante esto, la colaboradora de ‘Sálvame’, por medio de Luis Rollán, ha indicado que no existirían esos audios puesto que en ningún momento ha hablado mal ni de Terelu Campos ni de su sobrina.