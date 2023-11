Sale a la luz la tensa situación entre Carmen Borrego y su consuegra en el bautizo de su nieto

Carmen Borrego y la familia Campos al completo hicieron un alto en el luto por la muerte de la matriarca, María Teresa Campos, por una celebración que trajo alegría a la familia: el bautizo del primer nieto de la pequeña de la familia. O no tanta alegría... Bien es sabida la mala relación que tiene Borrego con su nuera y su consuegra. Si antes tenían un trato cordial, ahora ni se soportan. Y eso se evidenció claramente en este evento que reunió a las dos familias.

Carmen Borrego y su consuegra "no se saludaron"

Fue el pasado 11 de noviembre cuando el hijo de la excolaboradora de 'Sálvame', José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, celebraron el bautizo de su hijo en una ceremonia religiosa en San Sebastián de los Reyes. La cita perfecta para que se reuniese el clan Campos al completo después de la tristeza en la que andan sumidos tras la muerte de la célebre televisiva. Estuvieron todos presentes: Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, y el marido de Carmen, José Carlos Bernal, y su hija, Carmen Almoguera. A pesar de que todos se mantuvieron unidos para que la colaboradora no tuviera que enfrentarse a la familia materna del pequeño sola, volaron los cuchillos.

Al parecer, la relación entre Carmen Borrego y la madre de su nuera es tan distante, que ni tan siquiera se dirigieron las miradas. Según cuentan testigos que presenciaron el evento a 'Informalia', "ambas se evitaban. De hecho, la tensión se notaba en el ambiente. No puedo asegurar que no se saludaran, porque que yo no lo viera no quiere decir que no lo hicieran, pero sí puedo asegurar que no coincidieron en ningún momento". Un claro mal rollo que ni tan solo la felicidad del bautizo del pequeño de la familia pudo apaciguar. Recordemos que esta tensa situación viene de lejos, cuando salieron a la luz unos audios de la nuera y la consuegra de Borrego en los que la criticaban. A raíz de eso, la menor del clan Campos dejó de hablarse con su hijo e incluso tuvo que entrarse de que esperaba un bebé por los medios.

La colaboradora tiene una relación distante con la familia de Paola Olmedo

Con lo que respecta a la relación que Carmen mantiene actualmente con su nuera, no se puede decir que sea como para tirar cohetes, pero sí se toleran. Al menos, de cara a la galería. Durante su encuentro en el bautizo, su interacción no fue más allá que un saludo al llegar y al marcharse por educación. "La relación entre Paola y Carmen sigue siendo más que distante. Por educación la saluda, pero no entabla con ella ningún tipo de conversación cordial. Hablan lo justo y necesario por el bien de José María", aseguran las mismas fuentes al citado medio.

Carmen Borrego sigue claramente molesta por todo lo que ocurrió. No puede decirse que no se desahogase sobre el tema, ya que rajó de lo lindo de su nuera y su consuegra en 'Sálvame'. Algo que a Paola le sigue haciendo daño: "Una cosa es que José María haya arreglado las cosas con su madre y otra es que Paola también lo haya hecho. Paola no olvida lo que ocurrió y el daño que le hizo. En todo momento, lo ocurrido con aquellos audios y aquellas declaraciones de Carmen hacia la madre de Paola estaba presente", aseguran. Es por eso que Borrego y su nuera no quisieron dejarse ver juntas en este evento familiar. De hecho, mientras que su hijo se quedó fuera de la iglesia para recibir a los invitados, la madre de su nieto se fue dentro para estar con los suyos.

María Teresa Campos, siempre presente en los actos familiares

Sea como fuere, las integrantes del clan Campos disfrutaron del día especial del pequeño de la familia y dejaron el luto por la muerte de María Teresa a un lado, al menos por unas horas. "Todo fenomenal, es lo único que voy a decir", dijo Carmen Borrego a los medios, muy precavida a la hora de manifestar su relación con la familia de su hijo. En la misma línea, su hermana quiso centrar la atención en el protagonista, confesando que es "guapísimo y maravilloso", algo en lo que estuvo de acuerdo su hija Alejandra: "Marc es un santo. No llora ni hace ruido". A pesar de las disputas familiares, las Campos solo tenían a alguien en su mente: "Mi abuela siempre está presente y más en un día como hoy en que nos hubiera gustado que estuviese aquí", zanjaba la colaboradora de 'Así es la vida'.