Un nuevo varapalo para Isabel Pantoja. La tonadillera acaba de recibir un duro golpe después de que tuviera que dar el último adiós a su madre, Doña Ana. Y este tiene que ver con su carrera profesional en la televisión, ya que han decidido quitar de los pasillos de Mediaset la foto que hay con su cara. Por todos es conocido que entre en los pasillos que desembocan en diferentes estudios y platós de televisión hay una especie de paseo de la fama con todos los rostros conocidos de las cadenas de Mediaset.

Ahí están las caras más famosas de Telecinco y Cuatro, como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Emma García y un sinfín más. Como no podía ser de otra manera, Isabel Pantoja fue colocada también en un sitio estratégico cuando firmó un contrato millonario con Mediaset. Sin embargo, todo ha acabado. Y es que esta semana se procedía a quitar el cartel con su cara de los pasillos.

Un ‘hasta siempre’ que ha acabado con un gesto definitivo. Cuando quitan tu foto de los pasillos de Mediaset es una ruptura total con el personaje. La última vez que la vimos en un programa de televisión fue a mediados de este año, cuando volvió a ser jurado, pero en esta ocasión de ‘Top Star’, donde coincidió con Risto Mejide y Danna Paola.

La última vez que la vimos en televisión fue con ‘Top Star’

La audiencia de este formato no fue la esperada, lo que llevó a la cadena a tomar la decisión de no volver a emitir el programa. En su lugar, decidieron poner una doble sesión del Deluxe, una estrategia que continúa a día de hoy. Este fracaso televisivo ha llevado a la cadena a no volver a contar con la tonadillera, pero no ha sido hasta ahora cuando han tomado la decisión de quitar su foto de los pasillos.

No sabemos cómo ha sido recibida esta noticia por Isabel, que lleva semanas encerrada en Cantora tras la triste noticia de la muerte de su madre. Allí es donde precisamente se iba a producir el reencuentro con su hijo, Kiko Rivera, el pasado lunes. Algo que finalmente no se produjo. La muerte de doña Ana pareció limar asperezas entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Madre e hijo se fundieron en un abrazo en Cantora, un acercamiento que, según él, consiguió lo imposible.

Quedaron en verse de nuevo, en sentarse a charlar y olvidar así sus rencillas, siendo en estas semanas cuando el encuentro se iba a producir. No ha sido así y volvió a quedar patente con la desconcertante respuesta que ha dado el DJ en los Premios Radiolé. «Quién sabe si en 2022 o 2023. Las cosas de palacio van despacio», dijo. A pesar de que él mantuvo que volvía a reinar la paz en el clan, nada más lejos de la realidad y así lo revela a SEMANA alguien muy cercano a la tonadillera.

¿Es real que entre madre e hijo ha mejorado la relación?

Kiko Rivera le tendió la mano a Isabel justo antes de la entrega de premios, llegando incluso a invitarla para que fuera testigo en primera persona de su galardón. Aseguró durante una entrevista que la llamaría en privado, sin embargo, no hubo ni rastro de la artista en aquella noche tan mágica para su hijo. Isabel Pantoja es incapaz de olvidar todo lo que su hijo ha dicho de ella a lo largo de este último año. Su imagen pública se ha visto muy dañada tras las acusaciones de Kiko Rivera y es muy difícil para ella hacer borrón y cuenta nueva.

«Es muy orgullosa y rencorosa y todo lo que Kiko ha dicho de ella no lo va a olvidar jamás. Ha dicho barbaridades de ella y eso no lo perdona Isabel ni con un abrazo de 15 minutos. Los que la conocemos nos parecía imposible que fuera a recibir a su hijo con los brazos abiertos. Una cosa es lo que ocurrió cuando murió doña Ana y que le abriera las puertas de su casa y se fundieran en un abrazo, pero otra es que ahora se siente con él como si nada. Eso es impensable”, explican a este medio.