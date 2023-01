Techi, hospitalizada de urgencia

Techi Cabrera, exconcursante de 'GH VIP 6', ha sido ingresada de urgencia en un hospital durante la madrugada de este domingo, 29 de enero. Según han informado en el programa 'Fiesta' se debe a un posible intento de suicidio. La que fuera novia de Kiko Rivera padece un trastorno bipolar.

Amor Romeira, amiga de Techi, ha confirmado que se encuentra estable y fuera de peligro. "Desgraciadamente ha sufrido una recaída y esto le ha llevado a acabar en el hospital. Gracias a Dios está estable. Ha vivido un episodio complicado. Recibí la información anoche, acudí a su entorno más cercano y me dicen que están bien, aunque preocupados. Ella está fuera de peligro, está estable".

El reciente testimonio de Techi

En noviembre del año pasado, Techi reapareció en televisión después de una larga temporada apartada de los focos. Fue entonces cuando confirmó que padecía un trastorno bipolar. "Llevo cuatro años pasándolo muy mal. Esto no es cambios de humor, es ser maniaco depresivo. Escucho voces. Tengo una discapacidad del 60%", afirmaba durante su intervención en el programa 'Socialité'. Asimismo, explicó que lo pasaba "muy mal psicológicamente", también que sufría una depresión desde los 15 años.

A consecuencia de su enfermedad, su vida ha dado un giro de 180 grados. "Tengo que estar medicada". También explicaba que su aumento de peso se debía a esto: "Engordo un poco y no piso un plató de televisión porque me da vergüenza. No puedo". Su madre está siendo su principal apoyo en esta etapa especialmente delicada. "Cuando estoy en depresión mi madre me tiene que ayudar con mi hijo. Cuando estoy eufórica, estoy alterada". En los últimos años ha tenido distintos ingresos, el anterior fue a finales del año pasado en la clínica López Ibor de Madrid: "Es tan difícil de llevar que te cuesta abrirte con las personas. Siento que me encantaría poder ayudar a otras personas y siempre me viene bien que te puedan ayudar a ti".

Techi, de 36 años, también se ha sincerado a través de su perfil de Instagram sobre el duro momento que atraviesa. "Llevo mucho tiempo desaparecida de las redes y tiene un motivo. Lo he pasado muy mal, no le recomiendo a nadie esta enfermedad, que es muy difícil de llevar y de convivir con ella. Tengo trastorno bipolar y es muy difícil mi convivencia junto a ella, pero me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho cada día. Cuando las voces vienen... tener que escuchar voces que no son reales, volverte loco a comprar compulsivamente, estar eufórico, estar deprimido. Unos picos muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar. Eso y mucho más".

Durante un tiempo, Techi se convirtió en un personaje habitual de Mediaset. Se hizo conocida gracias a una relación que mantuvo con Kiko Rivera en 2008. En 2014 se casó con Alberto Isla -padre del hijo de Isa Pantoja-. También participó en 'Gran Hermano VIP', en la edición celebrada en 2018, donde mantuvo un affaire con Omar Montes. Es madre de un niño, Enzo.