Techi confirma que ha sido vetada en GH Vip y quién es la mano negra

Techi rompe su silencio y carga duramente contra 'GH VIP'

¿Dónde está Techi? Es la pregunta del millón para aquellos amantes del reality que no la ven sentada en el sillón de todos los concursantes de la edición. Se supone que tras ser expulsado, uno tiene su sitio en las galas del concurso. O eso creía que Techi, que desde que fue expulsada no ha vuelto a pisar un plató… ¿el motivo? No le han llamado.

“A todos los que me preguntáis por qué no voy a las galas, que qué me pasa: no lo sé ni yo. Así que, por favor, si alguien me lo cuenta, si alguien me quiere decir por qué no voy, me lo contáis”, explicaba Techi durante unos de los directos de Instagram. La concursante pide explicaciones a la dirección del programa, ya que no sabe muy bien si ha sido vetada del concurso y el motivo de esta decisión.