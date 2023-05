Techi Cabrera rompe su silencio tras su intento de suicidio

Techi Cabrera hace meses decidió alejarse de la televisión. Lo hizo tras comunicar que le habían diagnosticado un trastorno bipolar y tras haber estado ingresada en numerosas ocasiones. Entonces contó que tenía una discapacidad del 65% y que en ciertas ocasiones escuchaba voces, por lo que el apoyo de su familia estaba siendo especialmente importante para ella. Poco después de esta confesión se intentó suicidar y, aunque afortunadamente todo quedó en susto, desde ese momento decidió poner tierra de por medio y centrarse solo en sí misma. La ex de Kiko Rivera sabe que su recuperación es lo más importante, tal y como demuestran sus últimas declaraciones.

Mucho más tranquila y centrada en lo verdaderamente importante, Techi Cabrera ha revelado cómo es su vida ahora. Fuera de los focos y de los realities en los que ha trabajado, la joven ha optado por huir de la noche y pensar únicamente y exclusivamente en su familia y en ella. Aunque en la actualidad no tiene ningún proyecto entre manos, lo cierto es que no descarta volver a trabajar en la televisión, un medio en el que ella se ha desenvuelto como pez en el agua. Hemos podido verla en diferentes espacios como, por ejemplo, 'Gran hermano VIP', en el cual, por cierto, obtuvo muchas críticas por su actitud y por su romance con Omar Montes.

Tiempo después de todo aquello Techi habla con ABC, palabras que reflejan el dulce momento que vive tras una auténtica montaña rusa de emociones. "Estoy recuperada. Me encuentro muy bien, con mi familia y con mi hijo. La verdad es que ni salgo por ahí. Llevo una vida bastante tranquila", ha explicado. Techi tampoco ha tenido tiempo para el amor durante esta etapa, aunque asegura estar abierta a enamorarse de nuevo. No ha cerrado las puertas a esa parcela, al igual que tampoco a un futuro profesional delante de las cámaras. "De momento, no. Lo haré si surge algún proyecto que me guste y me sienta preparada, pero no está dentro de mis planes". En cuanto al plano sentimental "estoy libre y abierta al amor".

En el mes de enero Techi Cabrera intentó quitarse la vida. Su amiga Amor Romeira dio su parte médico en 'Fiesta', aunque prefirió no entrar en demasiados detalles. "Podemos decir que, gracias a Dios, está estable. Está bien. Ha vivido un episodio complicado. Me quedé un poco asustada. Automáticamente pasé al entorno más cercano de ella, más familiar, y me dicen que están bien, pero preocupados", aseguró. Ahora la paz ha vuelto a su vida.