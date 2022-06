Tania Medina fue una de las últimas expulsadas de ‘Supervivientes‘. Su paso por el concurso no fue fácil. A pesar de ser una de las concursantes que más aguantaba en las pruebas del mismo, un revés de salud le obligó a ser atendida de los médicos debido a unos problemas gastrointestinales. Afortunadamente, todo quedó en un susto y tras unos días bajo la supervisión de los médicos de Honduras pudo regresar al concurso. A pesar de esta valentía, finalmente fue expulsada en su duelo con Marta Peñate, con quien tuvo más de un rifirrafe a lo largo del concurso. Tanto por sus problemas de estómago como por la pérdida de peso habitual del concurso, Tania Media perdió hasta 8 kilos. Ahora habla de esa delgadez tras todas las críticas que ha recibido en sus últimas publicaciones.

«Hablo de mi delgadez porque siguen los comentarios tanto por privado como en mi foto Por si no lo saben he ido a ‘Supervivientes’ y he perdido 8 kilos y no los he recuperado. Primero porque cada cuerpo es un mundo, segundo porque estoy muy mala de la tripa y estoy comiendo prácticamente, no lo mismo que comía allí, pero muy parecido. Arroz con pollo, arroz con pescado, pan blanco y muy pocas cantidades aunque sean muchas veces al día», ha comenzado explicando Tania Medina. «Entonces no puedo recuperar mi peso. No paran de decirme que si estoy anoréxica, que si tengo un cuerpo feo, que deje de subir fotos porque no puedo salir tan delgada y promover eso», añade.

Tania Medina confiesa que lleva «una semana en España, volveré a recuperar mi peso a medida de que mi cuerpo vaya respondiendo poco a poco…. No me gusta ponerme seria, que estoy muy feliz. Me están diciendo que tengo mala cara pero es porque he dormido literalmente cuatro horas porque las galas terminan muy tarde y hoy he madrugado mucho. Estoy feliz y contenta pero echo mucho de menos a Álex». desvela.

Tania Medina acudirá a un médico especialista para supervisar sus problemas de salud

«A mí no me afecta pero muchas niñas delgadas leen esos comentarios así que, por favor, sean conscientes de lo que dicen«, ha comentado. «Me pondré en manos de un doctor y un dietista si es necesario para cuidar mi cuerpo y estar lo más sana posible, pero amo comer y si no como todo lo que quiero ahora es porque hace daño a mi estómago», confiesa. Además también ha revelado que poco a poco va incorporando nuevos alimentos a su dieta y que la próxima semana tiene cita con el médico especialista para ver sus problemas con el estómago. No es la primera vez que habla sobre sus problemas de salud que atraviesa tras su paso por ‘Supervivientes’. Ahora, a la concursante le toca recuperarse y poco a poco retomar buenos hábitos alimenticios, además de cuidar de su salud.