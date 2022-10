Tania Medina vivió al máximo su experiencia en ‘Supervivientes’, aunque se conformó con ver cómo su novio –ahora también prometido-, Alejandro Nieto, se llevaba el triunfo a casa. Pero lo peor no fue no ganar, sino los problemas de salud que arrastró a lo largo del concurso y que creía que se verían solucionados una vez que saliese de la isla de Honduras y regresase a la rutina en España. No ha sido así y es que sus problemas estomacales persisten y la mantienen totalmente desesperada. Ya incluso durante su estancia en el reality tuvo que ser evacuada de urgencia por el servicio médico ante el riesgo de deshidratación extrema por estos problemas estomacales que lejos de haberse solucionado, parece que se han cronificado.

Ahora hay muchos alimentos que desde siempre Tania Medina ha comido sin problema alguno y que desde que saliese de ‘Supervivientes’ tiene completamente prohibidos. Productos que no le sientan nada bien, que le provocan una incómoda y antiestética hinchazón que incluso ha dado pie a rumores de que podría estar embarazada. Ella misma habla de su “barriga de embarazada” al confesar su drama personal, que le obliga a pasar los días en las consultas de los médicos en busca de una solución a su problema de estómago y a sus nuevas alergias e intolerancia.

“Ya me está costando bastante, y me está afectando psicológicamente, porque tengo que reconocer que me da miedo comer. Siento todo lo que como me va a sentar mal y no es que lo sienta, es que pasa. Se me hincha mucho la tripa”, ha confesado angustiada a sus seguidores de su canal de Mtmad, donde narra su calvario tras un frenético verano en el que no solo ha estado en Honduras participando en ‘Supervivientes’, con todo el trajín que eso supone para su estómago, sino también ha viajado a Nueva York y Cancún junto a Anabel Pantoja y Yulen Pereira, con el mix de gastronomías que suponen para su delicado tracto intestinal.

Estos problemas de estómago que le traen por la calle de la amargura encima le están generando dimes y diretes constantes sobre si pudiera estar embarazada, pues en su vientre es evidente que algo está creciendo. No es un bebé, como así ha querido dejar claro una vez más: “Antes me molestaba cuando me lo decían, pero ahora tengo asumido que puedo tener aspecto de embarazada de dos meses. Parece tontería, pero no. Si me ven por la calle después de comer, tengo ese aspecto. Sé que no estoy gorda, ni es lo que estoy diciendo, pero se me hincha tanto la tripa que parece que tengo barriga de embarazada”, se confiesa la novia de Alejandro Nieto, que está harta de no encontrar solución a su mal.

Ahora todos los esfuerzos de Tania Medina están centrados en saber qué puede comer y qué debería eliminar de su dieta, por lo que sigue entre médicos y análisis: “El problema ahora es saber qué alimentos me sientan bien y mal, para saber qué comer cuando estoy con un grupo de amigos, porque si ellos quieren ir a un sitio de comida rápida, yo no puedo y al final evito salir. Socialmente te resta un poco. Lo estoy pasando un poco mal”, reconoce molesta por tener que verse en esta circunstancia cuando creía que al salir de ‘Supervivientes’ podría comer normal como antaño y darse placeres que ahora no puede degustar.