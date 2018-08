2 Tania se cargó de maletas antes de partir de vacaciones

Y como ella misma previó, las críticas no tardaron en llegar, y algunas seguidoras le reclamaron que se queje de estar cansada cuando está de vacaciones y muchas otras personas no tienen esa posibilidad. “Pues si te quejas siendo famosa imagínate las que no llegan a fin de mes ni nadie les cuida a los hijos. De hecho, esas que no tienen vacaciones de verdad no tienen tiempo ni de postureos por las redes, así que menos cuento” escribía una follower.