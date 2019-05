Tana Rivera: «Gonzalo Caballero está bien, menudo susto, pero está bien”

Aunque la plaza de toros de Las Ventas se sobrecogió este martes por la grave cogida que sufrió Gonzalo Caballero, los festejos no se han detenido y es que, como saben tanto los diestros como los aficionados al mundo taurino, es un riesgo que siempre está ahí. Con el joven torero en la mente, este miércoles la fiesta ha continuado y han sido muchos los rostros conocidos los que se han acercado a la arena para disfrutar de la conocida como Corrida de La Prensa. Una de las asistentes ha sido Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que llegó sola hasta la plaza madrileña.

Tana Rivera habló sobre el estado de salud de Gonzalo

Si bien la joven no quiso detenerse ante la prensa, no dudó en hablar sobre la última hora de Gonzalo, del que es buena amiga, está mejorando. “Gonzalo está bien, pobrecito, menudo susto”, ha dicho Tana que, por fortuna, no estuvo presente en el momento de la dura cornada.

Tampoco se encontraba en el albero Victoria Federica, la amiga especial de Gonzalo Caballero, a quienes muchos ya han colgado el título de “novia”. Una ausencia que sorprendió a casi todo el mundo y es que la hermana de Froilán es una gran aficionada a los toros y, sobre todo, una gran admiradora de Gonzalo. “Eso se lo tenéis que pregunta a ella, no a mí”, ha respondido Tana cuando se le ha preguntado si la sobrina del rey Felipe se encontraba en Madrid.

También asistieron el rey Juan Carlos y la infanta Elena

Quien sí se encontraba en la Corrida de la Prensa era el rey Juan Carlos, precisamente acompañado de la infanta Elena. Padre e hija comparten esta afición desde hace años y, si bien a veces se le suma otro miembro de la familia, como Victoria Federica o su hermano Froilán, lo más normal es verlos disfrutar del espectáculo juntos y en solitario.