De una boda sale otra boda, o al menos esto es lo que dice el refranero popular. Eugenia Martínez de Irujo ha disfrutado este fin de semana del "sí, quiero" de una pareja de amigos. Una celebración a la que también acudió su única hija, Tana Rivera, junto a su novio, el empresario Manuel Vega. Curiosamente la joven recibió el ramo de la novia y los entendidos en bodas saben que es una tradición que dicta que ella será la próxima en casarse. ¿Boda a la vista en la Casa de Alba?

Sea como fuera, el instante ha despertado muchas bromas, también la guasa de la principal protagonista, Tana Rivera. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se acercó de inmediato a su madre para enseñarle el precioso ramo que acababa de recibir con gran emoción. Parece que la Duquesa de Montoro no tiene ninguna prisa en que la niña de sus ojos se case porque ha compartido este momento con sus seguidores en redes y sentenciaba: "NO, NO, NO", escribía en letras mayúsculas. Eso sí, añadía el emoticono de una carita riéndose.

Eugenia Martínez de Irujo bromea con una posible boda de su hija Tana Rivera: "La guasita de la niña"

Este divertido instante entre la Duquesa de Montoro y su hija eclipsó por unos segundos a los principales protagonistas del día, los novios Paula Almodóvar y Fernando Guerrero. "La guasita de la niña", bromeaba su progenitora.

Tendremos que esperar para saber si Tana Rivera, de 24 años, decide formalizar su historia de amor con Manuel Vega. De ser así se convertiría en una de las grandes bodas de la crónica social. La pareja comenzó su romance a principios de 2021 después de que la joven terminara una relación con Mateo Cáceres. El sevillano, de 33 años, ha congeniado a la perfección en la familia y siempre que puede se deja ver con los suyos bien sea en los toros, la Semana Santa sevillana o en distintos compromisos.

Él es un empresario de éxito muy conocido en la capital hispalense. Es también socio de uno de los conglomerados de hostelería y restauración más destacados de Andalucía. La pareja realizó su presentación en sociedad con motivo del desfile de Lourdes Montes en la pasarela SIMOF 2022, Salón Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla. Desde entonces se han convertido en inseparables.

La joven recientemente se pronunciaba sobre el enfrentamiento de su tío, Cayetano Martínez de Irujo, con su madre. "Se le pasará. Son hermanos y se quieren un montón. Los problemas de casa yo considero que se tienen que quedar en casa. Son problemas de familia que tiene cualquiera y que tienen solución", afirmaba.