9 Tranquilizó a sus seguidores

«¡Todo está bien! Familia virtual, tengo más de 4.000 mensajes preocupados por no haber publicado nada hoy. Imaginabais que estaba con Eze disfrutando, pero no, no hemos estado juntos. Hoy estuve en la cama todo el día, no sé qué me pasa que no podía tenerme en pie, solo necesitaba dormir… Ahora de nuevo el cuerpo me pide descansar. Quería escribir porque ya sabéis que odio mantener una intriga innecesaria. Y por supuesto, eliminar esa preocupación, nada grave sucedió. Espero mañana poder levantarme mejor. Eso sí, cuando me encuentre con fuerza, ¡llega la Gorro terremoto!», explicaba sobre este mal momento que ha pasado.