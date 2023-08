El mismo día en el que se descubre que los presidentes territoriales de la Real Federación Española de Fútbol han pedido la dimisión de Luis Rubiales, se suman nuevos testimonios contra él. Esta vez ha sido Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles -donde él tenía un cargo directivo-, quien ha desvelado una escalofriante faceta del granadino. "Se comporta como un psicópata", comienza diciendo en su relato. Un paso al frente que llega días después de que ella misma desvelara en televisión que le había denunciado y que llegó a sentir pánico "por sus vejaciones y humillaciones". En esta ocasión ahora ha contado cuál era su actitud en el trabajo, así como se avecinaba que llegaba un mal día para ella y el resto de empleados.

"Por la forma de pisar ya sabía si venía gracioso o agresivo. A veces daba un puñetazo en la mesa o daba patadas en las puertas (...) A los hombres los respetaba más, pero también los trataba mal", dice Tamara Ramos en 'El programa del verano'. Confiesa que ha llorado muchísimo, tanto que estos episodios han dejado una huella imborrable en ella. No quiere ir de víctima, pero sí visibilizar que Luis Rubiales, según su versión, "ha tratado mal a muchas mujeres y que por eso habla". De este modo, trata también de apoyar a Jenni Hermoso y pide que se tomen las medidas necesarias y su cese tras un polémico beso en la final del Mundial de fútbol femenino.

Tamara ha recordado algunos episodios vividos cuando ambos trabajaban en la misma empresa, además de comentarios despectivos cuando ella estaba embarazada. "He estado en reuniones de 30 personas y yo era la única mujer. Toca poner un poco de cordura. Pasé un calvario horrible con este señor. Es una persona que lleva siempre un papel de victimismo. A veces me daba pena, porque parecía que todo el mundo iba en contra de él. A veces llegaba a mi casa de repente a las doce de la noche o me llamaba a las doce de la noche para pedirme cosas personales", ha explicado Tamara. Una verdadera pesadilla en la que llegó a dudar de sí misma y en la que le habría hecho sentirse culpable por estar embarazada. "En mi primer embarazo fue insoportable. En las reuniones decía cosas como "está preñada y se le han ido las neuronas" (...) desveló en público mi embarazo y me fui al baño a llorar", apunta.

Todas las miradas puestas en Luis Rubiales

Tamara Ramos acusa a Luis Rubiales de ser "una persona súper agresiva" y no se muestra sorprendida en absoluto por toda la polémica que ahora le envuelve. Fue recientemente cuando profundizó acerca de la denuncia que interpuso contra él y cuando desveló que Rubiales le preguntaba qué color de ropa interior llevaba o si había mantenido relaciones sexuales ese mismo día.

1 de 3 Jenni Hermoso ha recibido muchos apoyos tras lo sucedido 2 de 3 Luis Rubiales están con sus hijas, aunque en paradero desconocido 3 de 3 Ha recibido muchas críticas y son muchos los que esperan su dimisión