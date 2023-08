Tamara Ramos denunció a Luis Rubiales por acoso: "He sufrido humillaciones y golpes"

La polémica está servida. Luis Rubiales lleva días en el foco mediático tras el beso que dio a Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de la Selección Española en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todavía sin anunciar su dimisión, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido unas cuestionables disculpas y ha reaparecido con rostro serio.

Y en paralelo, siguen saliendo a la luz otras polémicas que protagonizó en años pasados. Tamara Ramos es una trabajadora que denunció hace 10 años a Luis Rubiales por presunto acoso y humillación. Ella trabajaba en ese momento como directora de marketing en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde Luis era presidente. Ha querido dar ahora su testimonio y asegura que no le ha sorprendido nada el polémico beso: "No me sorprende en absoluto más que nada porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo hiciera en público", declara en 'El programa del verano'.

Aunque está nerviosa, Tamara Ramos es muy clara: "He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir por parte de Rubiales, ha sido una barbaridad durante mucho tiempo". El periodista ha querido ayudar a Tamara, que estaba temblando y ha tomado la palabra.

Sufrió humillaciones por parte de Luis delante de Casillas y Piqué

De hecho, ha querido recordar que la entrevistada sufrió comentarios humillantes por parte de Luis delante de Iker Casillas o Gerard Piqué: "Delante de todos, con la sorna que tiene de reírse, me decía 'venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras". Tras esto, la víctima ha comentado: "Son palabras que nadie se merece, yo era una profesional que lo que estaba haciendo era trabajar".

En el día a día también eran constantes los comentarios desagradables. Le llegaba a hacer preguntas muy íntimas: "Me preguntaba de qué color traes hoy la ropa interior... siendo mujer encima, en el mundo del fútbol que somos pocas, con el poder que ostentaba y ostenta hoy, es muy difícil enfrentarte". No dudó en demandarlo, pero no fue fácil, ya que en esos momentos era madre de dos bebés: "Cuando lo demando estaba con dos bebés, tenía uno de tres meses, yo lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro... y entonces lo tuve que demandar".

Y para terminar, Tamara Ramos deja claro que para ella las palabras de Luis Rubiales tras la polémica no han sido unas disculpas. "Creo que no pidió disculpas, fue un discurso para justificarse. La cara que tiene Luis es la que ha dado. A mí no me sorprende en absoluto". Tamara se ha atrevido a dar el paso de hablar en plena polémica: "Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído".