Tamara Gorro y Ezequiel Garay, ¿reconciliados? Las 8 fotos que demostrarían que SÍ

Tamara Gorro y Ezequiel Garay rompieron su matrimonio el pasado mes de diciembre. Tras varias idas y venidas tomaron la decisión de dar carpetazo a más de una década de amor, pero siempre insistieron en que serían amigos. Sin embargo, algo parece haber cambiado entre ellos. Hay pruebas que confirman que ambos han viajado solos a Ibiza, isla pitiusa en la que han optado por planes cargados de romanticismo y donde incluso hay quien dice que les ha visto de la mano por la calle, nueva oportunidad acerca de la cual la colaboradora de televisión no ha querido pronunciarse. Al menos de momento. Pero, ¿qué pistas han servido para llegar a esta conclusión? Hasta un total de 8 instantáneas revelarían este paso al frente, una reconciliación que ni Ezequiel ni Tamara han revelado todavía en sus redes sociales. Quieren ser cautos.

Tamara Gorro y Ezequiel, pillados en Ibiza juntos

Ocho meses después de que comunicaran su ruptura definitiva a los medios de comunicación, se descubre que podrían haber querido suerte de nuevo. Quieren ir paso a paso, no apresurarse antes de comunicar sus decisiones. Fue dolorosa su ruptura, por lo que no querrían equivocarse de nuevo ni ilusionar a sus hijos si no están convencidos. La cuenta 'La cuernis' ha sido quien ha destapado esta situación, así como todas las imágenes que sitúan a ambos juntos en Ibiza, fotografías que no solo dejan ver que Tamara Gorro y Ezequiel Garay se llevan de maravilla, sino que podría haber algo más entre ellos. Y como curiosidad, señalar que fue allí precisamente donde se reconciliaron hace justo un año.

Recordemos que a comienzos de 2022 Tamara explicó a su familia virtual que ella y 'Eze', como le llama de forma cariñosa, se habían dado un tiempo. Confirmó entonces la depresión que atravesaba, siendo meses después cuando retomaron su relación. Pero no pudo ser y solo unos meses después revelaron que tras mucho meditarlo tomaban caminos por separado. Nada hacía presagiar en ese momento este nuevo giro de los acontecimientos.

En las fotos que acaban de ver la luz se puede ver a ambos tras cenar en un espectacular restaurante con música en directo, pasear mientras se rozan sus manos o cómo han disfrutado de un espectacular barco mientras surcan las aguas cristalinas de Ibiza. Un viaje del que Tamara solo ha mostrado parte en su cuenta de Instagram, eso sí, obviando cuál era su compañía: su exmarido. Prefirieron escaparse sin sus hijos y que sus pequeños se quedaran con un familiar con el fin de poder disfrutar al máximo del otro, tal y como Tamara Gorro dejó caer antes de iniciar estas vacaciones. Pero de nuevo no hizo mención a quién sería su acompañante.

Aunque las pruebas te las mostramos a continuación, ya te adelantamos que estas instantáneas no son las únicas que muestran el nuevo momento personal de Tamara Gorro. Analizamos también su cuenta de Instagram, donde la influencer escribe frases cada día y donde destacan ahora algunas de ellas especialmente. "Haz que suceda", "Espera lo inesperada" o "Acepta sin preguntar y ahí estará la respuesta" son solo algunas de las reflexiones que servirían ahora para conocer cuál es la situación de Tamara, quien podría haberse dado cuenta de que quiere continuar su historia de amor con Ezequiel Garay. Ahora quiere dejarse llevar y en su caso volver al lugar en el que ha sido especialmente feliz.

Aunque su separación no hizo que saltara todo por los aires entre ellos y continuaron con su amistad, pocos imaginaban que podían retomar su relación. Han elegido Ibiza, la isla en la que Tamara se compró hace unos meses una casa que, por cierto, le ha ayudado a decorar Ezequiel, estancias que ha ido mostrando en el universo 2.0 y que a ella le transmiten verdadera paz. Quizás haya sido ese su nidito de amor y donde podría haber surgido de nuevo la chispa entre ellos. No te pierdas las pistas a continuación.

