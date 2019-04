Desde que Tamara Gorro inaugurara su Instagram, no ha parado de compartir su vida con su “familia virtual”, tal y como llama a sus seguidores en esta red social. Aunque suele compartir momentos de su día a día, con su marido, sus amigos e incluso sus hijo, Shaila y Antonio, Tamara ha ido más allá y acaba de sorprender a todos con su última publicación.

Y es que la colaboradora de televisión e ‘influencer’ se ha probado su vestido de novia y ha compartido con sus seguidores cómo le queda siete años después de que celebrara su boda con Ezequiel Garay en Madrid, donde estuvieron invitados rostros conocidos de la televisión como Kiko Matamoros y Makoke, que fueron acompañados de su hija Anita Matamoros, Marta López, Adriana Abenia, entre otros.

“🌹NECESITABA PONÉRMELO🌹 Desde el día de mi boda, no me lo había vuelto a poner, y tenía tantas ganas… Un día inolvidable, lleno de magia, donde me sentía especialmente bonita y di uno de los pasos más importantes de mi vida. Este vestido me lo regaló mi mami, un diseño del gran Manuel Mota. ¿Os gusta más con o sin capa?

#mamamolona #boda #recuerdos #👑“, escribía pidiendo ayuda a sus seguidores.