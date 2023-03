Tamara Gorro, tras su polémica aparición calva: “Me salió mal. Lo siento”

La aparición de Tamara Gorro en los Premios Ídolo completamente calva ha generado una gran polémica. La influencer quiso dar visibilidad al cáncer infantil y pedir más dinero para la investigación de esta enfermedad. Sin embargo, su mensaje no llegó a todos los usuarios del universo 2.0 de la misma forma y recibió un aluvión de críticas, asegurando que estaba tratando un tema tan serio con mucha frialdad y queriendo únicamente conseguir llamar la atención por beneficio propio. Unos comentarios que han hecho mucho daño a Tamara Gorro, ya que hace siete meses perdió a su princesa, la hija de unos amigos a la que consideraba como su sobrina y que falleció a causa de esta enfermedad. Por este motivo, sabe de buena mano de lo que habla y ha querido explicarse, haciendo autocrítica sobre lo ocurrido en 'Y ahora Sonsoles'.

Tamara Gorro ha asegurado que era algo que "está muy pensando. Llevo tiempo pensando en esto, con el equipo, de una manera que yo estoy muy volcada con el cáncer infantil por mi sobrina y muchos niños", comenzaba a decir, obligada a hacer una pausa porque estaba emocionada. "Perdonad porque estoy un poco nerviosa de ver aquí a la niña", se defendía. La influencer ha confesado que "sé lo que es la enfermedad, sé lo que es una inmunoterapia, sé lo que es una quimioterapia, sé lo que es no tener pelo, sé lo que es estar muy mal, sé lo que es que se lleve el sufrimiento de la familia, sé lo que es perderla. También sé que es las ganas de vivir, de luchar, querer ponerte bonita para ir a dar un paseo. De ahí mi imagen", cuenta.

La colaboradora de televisión, ha querido también pedir disculpas : "Lo primero que digo es perdón si alguien se ha sentido ofendido. Mi intención siempre fue buena para reivindicar. Con mi Fundación no paro de recaudar dinero, que fue idea de mi niña, y todo lo hemos donado. TODO. No tenemos trabajadores, somos voluntarios. Quiero dejar claro que en el vídeo que yo enseño, porque habrá gente que no ha visto el vídeo. Claro tú dices Tamara quiere visibilizar el cáncer y va así vestida. Eso no es el cáncer. No. Hay dos partes. Yo salgo completamente calva y sin maquillaje y digo que es una realidad e ipso facto yo salgo vestida y digo 'Quiero ir así, llamando mucho la atención para que se viralice. Que no es de ser prepotente, pero lo he conseguido", cuenta.

A pesar de todas las críticas, Tamara Gorro ha logrado que se hable de esta enfermedad, que es primera causa de muerte infantil: "Lo he conseguido y quiero hoy sin llamar la atención, hacer lo que he dicho siempre. Por favor, parte del presupuesto del Estado se done a la investigación del cáncer infantil porque se considera una enfermedad rara por estadísticas pero tampoco entiendo, que ya es meternos en otros terrenos, que para algunas cosas hay una cura tan rápido o una vacuna, y que el cáncer cada vez se lleven más vidas. Y yo lo he padecido en primera persona. Yo he perdido a la niña hace siete meses. Es primera causa de muerte, y en adultos también".

Tamara Gorro se muestra sensible tras el aluvión de mensajes hirientes que ha recibido: "Yo lo hice con la mejor de las intenciones. Fui sin pelo porque es como un, no me malinterpretéis, un defecto físico. Lo primero que se cae. Jolín que sé lo que estar después de un tratamiento en la cama. Yo he estado de la mano de la niña, que lo sé, pero era una manera de decir 'vamos a visibilizar' y si estoy sin pelo, salgo sin pelo a la calle y no me tengo que avergonzar. Me salió mal, lo siento, pero repito mi niña quería esto y lo hemos conseguido. Estamos hablando de la investigación del cáncer. Pero lo siento. Hay que hacer autocrítica. No hay que defenderse", sentenciaba al respecto.