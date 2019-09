Tamara Gorro se somete a un nuevo tratamiento de estética

Tamara Gorro siempre se ha mostrado a favor de los retoques. Y es más, no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de todas los tratamientos a los que se somete. Es lo que ha hecho en las últimas horas cuando ha compartido un vídeo desde una clínica de estética, y muchos de sus seguidores han preguntado qué se estaba haciendo.

Pues bien, después de salir de hacerse el tratamiento, Tamara Gorro desvelaba qué se había hecho: «Vengo de hacerme el láser. ¿Os acordáis que me salió mucho pelo en la cara por lo del embarazo? Pues ya no tengo nada… y me va muy bien la verdad», muestra orgullosa mientras se acariciaba la cara.

Y es que Tamara Gorro vio cómo le crecía pelo en la cara durante el embarazo de su hijo Antonio. Después de esperar unos meses, la ‘influencer’ decía someterse a este tratamiento para eliminar este pelo de su cara con unas sesiones de láser, una práctica por la que apuestan muchas personas.

La clínica en la que se ha sometido a este tratamiento es Arts Médica. Tamara no dudaba en compartir una imagen de las trabajadoras encargadas en hacerle el tratamiento a la colaboradora de televisión. Muy felices, saludaban felices desde un Instagram Stories de la ‘influencer’.

Entre la cantidad de tratamientos faciales que hacen, Tamara se ha sometido a la fotodepilación dentro del tratamiento de Luz Pulsada de Alta Intensidad (IPL), que tiene un precio de 150 euros.