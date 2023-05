Tamara Gorro sobre Alejandro Sanz: "Ha tenido una crisis de ajuste"

Tamara Gorro ha admitido abiertamente que sufre desde hace meses una depresión. Aunque está en manos de expertos, para ella no ha sido nada fácil lidiar con esta enfermedad. Meses de lucha y de terapia que le han llevado incluso a alejarse de las redes sociales y poner distancia, centrándose únicamente en su salud mental. Pues bien, estos días era Alejandro Sanz el que revelaba estar haciendo frente a un momento personal complicado, de hecho, aseguraba a veces no querer ni siquiera estar. Solo unos días después explicaba que había tenido un "brote fuerte", siendo Tamara Gorro la que ha explicado qué cree que le ha sucedido al artista.

"Es una crisis de ajuste. Todos podemos tenerla. Eso no quiere decir que no sigas caminando. Le va a venir genial contarlo... eso no quita que Alejandro esté mal. Hace un gran favor al resto y también se lo hace a sí mismo. Yo estoy muy cuerda porque he asumido una enfermedad", ha dicho en 'Y ahora Sonsoles'. Fue a comienzos del año 2022 cuando Tamara contó y puso nombre a lo que le sucedía: "Tengo depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental".

(Noticia en elaboración)