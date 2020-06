View this post on Instagram

Hoy me desperté queriendo agradecer por aquí a una súper mujer y una súper mamá lo imprescindible que eres para mi y tu pequeños, gracias por ser como eres, gracias por dar todo y no pedir nada a cambio, gracias por todo mi vida… Nunca nos faltes amor mío, te amo con mi vida @tamara_gorro 😍😍😍😍